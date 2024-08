Nhóm cựu cán bộ Công an Hà Nội bắt giữ người trái phép ở Đà Nẵng như thế nào?

TPO - TAND TP.Đà Nẵng vừa tuyên các án phạt đối với nhóm 5 bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ người trái pháp luật và chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, cả 5 bị cáo này đều là cựu cán bộ của Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) vào Đà Nẵng để bắt người trái quy định của pháp luật, chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Phan Anh Tú (44 tuổi là Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp); Hà Ngọc Sơn (39 tuổi, là điều tra viên); Nguyễn Hoàng Anh (30 tuổi), Đào Hải Sơn (29 tuổi), Đỗ Công Sơn (30 tuổi) là cán bộ điều tra thuộc Đội điều tra tổng hợp (Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa)

Trước đó, ngày 28/11/2022, Công an quận Đống Đa nhận đơn của một bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Công an quận Đống Đa đang điều tra, tố cáo Nguyễn Tạ Phi Long (ở thị trấn Trà Xuân, Trà Bồng, Quảng Ngãi) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet. Ngày 29/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, đã chỉ đạo chuyển đơn này đến Công an TP. Đà Nẵng để giải quyết theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, Phan Anh Tú trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì động cơ cá nhân đã không chấp hành ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Đống Đa chuyển nguồn tin liên quan đến Nguyễn Tạ Phi Long đến cho Công an TP. Đà Nẵng.

Phan Anh Tú đã tự ý yêu cầu cán bộ cấp dưới lấy lý do giải quyết việc khác để làm kế hoạch đề xuất lãnh đạo Công an quận Đống Đa thành lập Tổ công tác vào Đà Nẵng, gồm Hà Ngọc Sơn, Nguyễn Hoàng Anh, Đào Hải Sơn và Đỗ Công Sơn thực hiện nhiệm vụ trái với chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận.

Ngày 4/12/2022, tổ công tác này đến TP. Đà Nẵng, qua mạng zalo và điện thoại cá nhân Phan Anh Tú đã chỉ đạo nhóm cán bộ của Tổ công tác trong toàn bộ quá trình bắt, giữ người trái pháp luật đối với Nguyễn Tạ Phi Long, Trần Hải Danh, Lê Bùi Thái Dương.

Sau khi khống chế người, Nguyễn Hoàng Anh, Hà Ngọc Sơn, Đào Hải Sơn, Đỗ Công Sơn đã đưa Long, Dương và Danh đến giữ trái pháp luật tại các khách sạn trên địa bàn và ở cùng Tổ công tác. Trong thời gian bị bắt giữ Long, Danh, Dương bị hạn chế quyền công dân và mọi sinh hoạt đều bị giám sát.

Ngày 7/12/2022, sau khi Nguyễn Tạ Phi Long bỏ trốn và đến trình báo với Công an TP. Đà Nẵng, Phan Anh Tú chỉ đạo Tổ công tác hủy bỏ nhóm Zalo “Đà Nẵng” và ứng dụng Zalo cá nhân nhằm tiêu hủy chứng cứ liên quan hành vi phạm tội của mình.

Ngày 8/12/2022, theo chỉ đạo của Tú, tổ công tác này đã hoàn tất hồ sơ vụ việc liên quan đến Nguyễn Tạ Phi Long và đến Công an quận Sơn Trà đề nghị chuyển giao. Nhưng qua kiểm tra hồ sơ không đúng thủ tục vì giấy công tác không có nội dung liên quan đến Nguyễn Tạ Phi Long, nên Công an quận Sơn Trà không đồng ý tiếp nhận.

Theo cáo trạng, căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập VKSND Tối cao có đủ căn cứ, khẳng định Phan Anh Tú đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác của mình để chỉ đạo việc bắt giữ, người trái pháp luật đối với 3 người nói trên tại TP. Đà Nẵng từ ngày 4/12/2022 đến ngày 8/12/2022.

Các bị cáo Nguyễn Hoàng Anh, Hà Ngọc Sơn, Đào Hải Sơn, Đỗ Công Sơn, nhận thức được sự chỉ đạo của Phan Anh Tú là trái với chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Đống Đa, nhận thức được hành vi khống chế, trói tay bắt giữ người là không có căn cứ và không đúng quy định nhưng các bị cáo đã cố ý thực hiện theo chỉ đạo của Phan Anh Tú. Hành vi của Phan Anh Tú và các bị cáo này đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ người trái pháp luật".

Trong vụ án này, Phan Anh Tú giữ vai trò chính, là chủ mưu, có động cơ cá nhân, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo toàn bộ vụ việc bắt, giữ người trái pháp luật. Các bị can Nguyễn Hoàng Anh, Hà Ngọc Sơn, Đào Hải Sơn, Đỗ Công Sơn là đồng phạm với Phan Anh Tú với vai trò thực hành tích cực.

Trong quá trình bắt giữ người, Nguyễn Hoàng Anh, Hà Ngọc Sơn, Đào Hải Sơn đã thu giữ vàng của Nguyễn Tạ Phi Long và bán toàn bộ số vàng được hơn 360 triệu đồng. Các bị cáo thống nhất chia nhau mỗi người 100 triệu đồng, số tiền 60 triệu đồng dùng chi tiêu chung. Hành vi của các bị cáo Nguyễn Hoàng Anh, Hà Ngọc Sơn và Đào Hải Sơn đã phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.