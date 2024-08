10 cán bộ ở Cần Thơ còn thiếu sót trong kê khai tài sản

TPO - 10 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quản lý được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận còn thiếu sót trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Cần Thơ vừa phát đi thông báo kết quả kỳ họp 24 của ủy ban. Trong kỳ họp này, UBKT Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật ông Trần Văn Then - nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Thạnh, UBKT Thành ủy Cần Thơ nhận thấy: Trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, ông Then đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương. Thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ chưa đúng quy định gây lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước. Những vi phạm này đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, đơn vị công tác và cá nhân ông Then đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Thành ủy Cần Thơ thống nhất thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Văn Then. Tuy nhiên, UBKT không ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Then do hết thời hiệu kỷ luật theo quy định.

UBKT Thành ủy Cần Thơ cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy và UBKT Quận ủy Ô Môn, Huyện ủy Cờ Đỏ.

Kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí Thường trực Quận ủy Ô Môn, Huyện ủy Cờ Đỏ.

UBKT Thành ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm cơ bản, các tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

UBKT Thành ủy Cần Thơ yêu cầu: Các tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Thành ủy Cần Thơ.

Cũng trong kỳ họp, UBKT Thành ủy cũng xem xét, kết luận việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 10 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quản lý.

"Các đảng viên thực hiện kê khai tài sản, thu nhập rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, thiếu sót trong thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập; các tổ chức Đảng nơi đảng viên công tác quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng quy định", UBKT Thành ủy Cần Thơ thông tin.