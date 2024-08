Bản tin Hình sự: Từ việc khách hàng mang sổ đỏ cầm cố vay vốn, ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng

TPO - TIN NÓNG ngày 27/8: Bắt khẩn cấp tổ trưởng dân phòng và nhóm người tổ chức thu tiền 'bảo kê' tại cảng cá; Hàng trăm gốc sâm Ngọc Linh bị đánh cắp; Nguyên nhân Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị bị bắt...

Công an tỉnh Ninh Thuận đang điều tra, củng cố hồ sơ xử lý 4 đối tượng có hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của các chủ ghe, chủ vựa, chủ xe và những người buôn bán cá tại khu vực Cảng cá Đông Hải, thuộc phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Mượn danh nghĩa là thành viên đội dân phòng, 4 đối tượng đã đi thu tiền bốc vác cá của các ghe tàu, chủ vựa, chủ xe và những người bán cá trong Cảng cá Đông Hải từ 20 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng/người/ngày và từ 3 - 7 triệu đồng/xe/năm.

Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với nhiều cán bộ thôn, xã, huyện ở Hoà Bình. Các đối tượng bị khởi tố gồm Bùi Văn Việt, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Sơn; Bùi Văn Nam, công chức địa chính xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn; và Bùi Văn Thơ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại 1,8 tỷ đồng do bồi thường đất không đúng đối tượng.

Trên địa bàn xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) vừa xảy ra một vụ mất sâm Ngọc Linh trên 3 năm tuổi. Theo đơn trình báo, vào ngày 21/8, tại vườn sâm của Cty CP Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông gặp sự cố mất điện bất ngờ. Đến sáng 22/8, nhân viên sau khi đi sửa điện thì phát hiện dây điện bị chặt đứt bằng dao. Qua kiểm tra, nhân viên công ty phát hiện có dấu giày để lại ở các luống trồng sâm. Khu vực rào bị nghiêng đổ do các đối tượng trộm cắp tạo ra.

Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyen Thuy Hoang, quốc tịch Na Uy để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo đưa lao động đi nước ngoài. Hoang (còn gọi là Thủy, SN 1978) liên lạc với bà H.T.M.L. ( ngụ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) thông qua mạng xã hội Bigo Live, mời tìm người có nhu cầu lao động thời vụ tại Na Uy để Thủy đưa đi, với chi phí 25 triệu đồng/người. Thủy và bà L. lập nhóm Zalo tên “hội làm việc Nauy” để đưa những người có nhu cầu vào nhóm. Qua đó, đã tìm được 33 người đăng ký, thu số tiền trên 360 triệu đồng.

Công an TP.Pleiku phối hợp Công an phường Yên Thế bắt quả tang Đinh Lê Lai (40 tuổi, trú tổ 1, phường Thống Nhất) tổ chức đánh bạc tại nhà ông N.Đ.S (48 tuổi, làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP.Pleiku). Tại đây, công an tạm giữ 41 người (23 nữ, 18 nam) tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ tại chiếu bạc hơn 313 triệu đồng. Trong số các con bạc, có 22 đối tượng ở Kon Tum, 2 đối tượng ở Hà Tĩnh, 1 đối tượng ở Bình Phước, 16 đối tượng ở các huyện của tỉnh Gia Lai.

Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Đăng Trường (SN 1988, trú xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày 23/8, phòng khám Sản của Trung tâm Y tế TP. Pleiku tiếp nhận bệnh nhân nữ N.T (SN 2011, học sinh lớp 8) với kết quả siêu âm có thai khoảng 15-16 tuần. Tại đây, em T nói nhiều lần bị cha dượng xâm hại. Em T rất hoang mang khi biết tin, khóc liên tục.

Ông Lê Châu Long - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị bị bắt tạm giam vì có liên quan đến đường dây xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, chèn link quảng cáo các trang cá độ, quảng cáo cờ bạc trái phép vào các website của cơ quan Nhà nước. Các bị can đã lợi dụng việc được giao quản trị các website trang/cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, trường học, tổ chức chính trị - xã hội; sử dụng trái phép quyền quản trị các website được thuê thiết kế, để chèn các link quảng cáo vào các website tên miền “.gov.vn” của các cơ quan Nhà nước, các website tên miền “.edu.vn” của trường học để thu tiền quảng cáo trái phép.

Khoảng 24h ngày 26/8, tại tuyến đường giao thông thuộc xã Phương Trung (Thanh Oai, Hà Nội), hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, một người trong số đó đã tử vong. Được biết, nạn nhân là người sống ở xã Phương Trung. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Oai đã vào cuộc xác minh, bắt giữ một số đối tượng liên quan để điều tra.

Công an xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng bằng hình thức góp vốn nuôi bò qua mạng. Bà T. (55 tuổi, trú xã Hà Linh) đến một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện Hương Khê để thế chấp sổ đỏ, vay 300 triệu đồng. Khi biết bà T. dự định vay số tiền trên để đầu tư vào app có tên "nuôi bò", nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng liên lạc công an địa phương. Sau nhiều giờ đến trụ sở công an để nghe giải thích chi tiết về các vụ lừa đảo tương tự đang diễn ra trên không gian mạng, bà T. mới nhận ra mình đã bị lừa.