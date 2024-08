Khởi tố nhóm cán bộ thôn, xã, huyện ở Hoà Bình liên quan dự án hồ chứa nước hơn 4.000 tỷ đồng

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với nhiều cán bộ thôn, xã, huyện ở Hoà Bình.

Ngày 27/8, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến việc thực hiện Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố và bắt tạm giam các bị can gồm: Bùi Văn Việt, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Sơn; Bùi Văn Nam, công chức địa chính xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn; và Bùi Văn Thơ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn. Các bị can này bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại 1,8 tỷ đồng do bồi thường đất không đúng đối tượng.

Ngoài ra, Bùi Văn Dửn, Bí thư Chi bộ xóm Sào, xã Văn Nghĩa, và Bùi Văn Sửm, Phó Bí thư, Trưởng xóm Sào, xã Văn Nghĩa, cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT cũng bổ sung quyết định khởi tố đối với Bùi Văn Dưng, Phó trưởng xóm Sào, xã Văn Nghĩa, và Bùi Văn Kỳ, cán bộ lao động hợp đồng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn, vì liên quan đến các hành vi phạm tội cùng nhóm với Bùi Văn Dửn và Bùi Văn Sửm.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 11/2023, UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, một dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, do dự án đang chậm tiến độ.

Được biết, Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 652 ngày 8/6/2023 và đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trước đó tại Quyết định số 491 ngày 15/4/2017, có mục tiêu xây dựng hồ chứa nước để cấp nước tưới cho khoảng 6.460 ha đất canh tác thuộc 13 xã của 2 huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Dự án cũng nhằm cung cấp nước cho các công trình ở hạ lưu, khu công nghiệp, và sinh hoạt của dân cư.

Dự án bao gồm việc xây dựng hồ chứa nước với dung tích khoảng 91 triệu m3, đập đất ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ, cùng hệ thống đường ống cấp nước. Tổng mức đầu tư của dự án là 4.128 tỷ đồng, tăng 1.013 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu. Dự kiến hoàn thành vào năm 2026.