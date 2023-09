Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận phản ánh

TPO - Ngày 27/9, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình đã công bố số điện thoại cá nhân (0358.131.313) của ông để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và các đơn vị, tổ chức về tình hình an ninh trật tự, tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động của lực lượng công an trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hoà Bình, những thông tin phản ánh qua số điện thoại của Giám đốc Công an sẽ được tiếp nhận bất kể ngày đêm, và được đảm bảo tính bảo mật của thông tin theo quy định.

Chi tiết số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội của ông Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình: Số điện thoại: 0358.131.313; Tài khoản Email: Giamdoccongantinhhoabinh@gmail.com

Cũng như các tài khoản mạng xã hội sau: Zalo, WhatsApp: Đỗ Thanh Bình (0358.131.313); Facebook: Đỗ Thanh Bình (Facebook.com/giamdoccongantinhhoabinh); Các tài khoản khác trên các nền tảng như Tiktok, Instagram, Telegram, Twitter, Threads đều mang tên Đỗ Thanh Bình hoặc Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình.

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết việc công khai thông tin như vậy nhằm mục đích để kịp thời tiếp nhận và ghi nhận phản ánh, kiến nghị từ người dân, cơ quan, tổ chức, và doanh nghiệp về tình hình an ninh trật tự, tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động của lực lượng công an trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 7/9, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã sử dụng số điện thoại cá nhân của mình (0973.288.038) gắn vào đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phục vụ người dân tốt hơn.

Ngoài ra, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thời điểm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông đã chỉ đạo cấp dưới đăng công khai số điện thoại cá nhân của mình (096.229.7777) lên Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được cho là người tiên phong trong việc công khai số điện thoại cá nhân, để tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác từ người dân.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay đã có 3 vị giám đốc công an cấp tỉnh công khai số điện thoại cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.