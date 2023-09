Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cùng hơn 200 chiến sĩ, đoàn viên hiến máu

TPO - Ngày 21/9, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với một số đơn vị và Thành đoàn Hạ Long tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2023 với sự tham gia của lãnh đạo Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, đoàn viên, thanh niên Thành đoàn Hạ Long.