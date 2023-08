Ba cán bộ công an hiến máu cứu bác sĩ mắc ung thư máu

TPO - Nhận tin bác sỹ Đặng Thị Huyền Trang, công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An mắc bệnh ung thư máu, cần gấp một lượng máu để điều trị, 3 cán bộ Công an TP Vinh, Nghệ An đã nhanh chóng có mặt để hiến máu cứu người.