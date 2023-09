Thượng úy công an 31 lần hiến máu cứu người

TPO - “Mỗi lần nhìn thấy dòng máu của mình được hòa chung vào sinh mệnh của một ai đó, tôi hạnh phúc biết bao khi việc làm của mình có ý nghĩa với cộng đồng”, thượng úy Nguyễn Văn Hiếu (Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) chia sẻ.

Nguyễn Văn Hiếu - cái tên quen thuộc với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Bởi lẽ, mỗi lần nhận được tin báo có trường hợp rơi vào tình trạng nguy kịch cần máu gấp, nam chiến sĩ công an chẳng đắn đo, suy nghĩ mà nhanh chóng đến hiến máu giúp bệnh nhân vượt qua "cửa tử". Đến nay, thượng úy Nguyễn Văn Hiếu - Phó Đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Lộc Hà đã 31 lần hiến máu tình nguyện.

Là con thứ 2 trong gia đình 3 anh em ở xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà), từ nhỏ Hiếu (SN 1995) đã yêu thích màu áo lính nên luôn nỗ lực học tập để đạt được ước mơ. Sau 12 năm đèn sách, Hiếu thi đậu vào Học viện An ninh nhân dân. Ngay từ những năm tháng trên giảng đường, nam chiến sĩ đã năng nổ tham gia các câu lạc bộ và hoạt động hiến máu nhân đạo.

“Lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện tại trường khi còn là sinh viên năm 1, em khá lo lắng và sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng sau lần đó, hiến máu như thói quen và điều phải làm của em suốt những năm qua”, thượng úy Hiếu nói.

Trong suốt quá trình hiến máu, Hiếu nhớ nhất là lần hiến máu vào tháng 12/2013, khi đó, cậu là sinh viên năm nhất Học viện An ninh nhân dân.

Lúc này, bố của một bạn học đang nguy kịch tại Bệnh viện Bạch Mai và cần gấp một lượng máu để cấp cứu, điều trị. Biết mình có cùng nhóm máu, Hiếu cùng một số thành viên trong lớp đã xin phép nhà trường để đến bệnh viện hiến máu, giúp người gặp nạn vượt qua cơn nguy kịch.

“Mỗi lần nhìn thấy dòng máu của mình được hòa chung vào sinh mệnh của một ai đó, tôi rất hạnh phúc khi việc làm của mình có ý nghĩa với cộng đồng. Việc tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện đều đặn cũng để sẻ chia cứu giúp các cuộc đời khác”, Hiếu cho hay.

Năm 2017, sau khi ra trường, Hiếu được phân về công tác tại Công an huyện Lộc Hà. Gần 6 năm qua, trải qua nhiều lĩnh vực như phụ trách xã, hình sự, điều tra tổng hợp đến nay là Phó đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, thượng úy Nguyễn Văn Hiếu luôn phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngoài chuyên môn, Hiếu còn là thành viên tiêu biểu của lực lượng công an địa phương trong các hoạt động thể dục, thể thao, hiến máu tình nguyện, tình nguyện vì cộng đồng. Đến nay, nam chiến sĩ công an đã 31 lần hiến máu và là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh.

Với những đóng góp đó, năm 2021, thượng úy Nguyễn Văn Hiếu được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao tặng giấy khen về thành tích hiến máu. Tháng 6 vừa qua, Hiếu còn vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo.

Thiếu tá Hoàng Trần Nam Thắng, Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà đánh giá thượng úy Nguyễn Văn Hiếu là người nhiệt huyết vì công việc, chịu khó học hỏi, sáng tạo, nâng cao nghiệp vụ. Nam chiến sĩ công an còn tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng, hiến máu cứu người, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.