6 cán bộ công an kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

TPO - Nhận tin bệnh viện cần gấp một lượng máu để điều trị cho bệnh nhân, 6 cán bộ công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt để hiến máu cứu người.

Ngày 14/6, nhận được thông tin có bệnh nhân Nguyễn Văn H., (trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị ung thư gan, đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cần truyền máu gấp để cấp cứu, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng kêu gọi, vận động các thành viên Câu lạc bộ tham gia hiến máu cứu người.

Ngay lập tức, 4 cán bộ, chiến sĩ gồm Đại úy Trần Anh Tuấn - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông; Hạ sĩ Nguyễn Văn Hoàn, Hạ sĩ Trần Tuấn Anh, Binh nhì Đặng Ngọc Hiếu - Đoàn viên Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại Trung tâm Huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An để truyền máu, kịp thời cung ứng lượng máu cần thiết phục vụ quá trình điều trị cho bệnh nhân.

Cùng ngày, nhận được tin cháu Lê Linh (SN 2005) cần gấp máu để chạy thận, Trung sĩ Hoàng Quốc An và hạ sĩ Lê Thanh Đạt, đoàn viên Phòng PC10 Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng tham gia hiến máu.

Sự có mặt kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ đã giúp các bệnh nhân có đủ lượng máu để điều trị và dần ổn định sức khỏe. Hành động nhân văn, cao đẹp trên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sự nhiệt huyết và nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An luôn xung kích, tình nguyện “Vì nhân dân phục vụ”, nhất là trong bối cảnh lượng máu dự trữ tại các bệnh viện khan hiếm.