Tuổi trẻ Công an Đắk Lắk xung kích, tiên phong hiến máu, chuyển đổi số

TPO - Tháng Thanh niên 2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ngoài ra, các đoàn viên phát huy vai trò xung kích trong hiến máu tình nguyện định kỳ và trực tiếp.

Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên 2023, ngày 31/3, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, với sự tham gia của gần 200 cán bộ, chiến sĩ.

Thượng úy Nguyễn Thùy Thiên Trang và Trung úy Trần Khánh Thủy có gần 10 lần hiến máu. Hai nữ chiến sĩ công an chia sẻ, tham gia hiến máu từ khi còn là sinh viên, đến nay, hai chị vẫn duy trì nghĩa cử cao đẹp này.

Anh Ngô Sỹ Thắng, nhân viên y tế tại Bệnh viện Công an tỉnh trên 10 lần hiến máu bộc bạch, mỗi lần có chương trình hiến máu anh đều sắp xếp thời gian tham gia. Có lần đi công tác Hà Nội, thấy xe lưu động tuyên truyền đứng bên đường, anh hỏi thăm và tranh thủ vào đăng ký hiến luôn. Với anh, hiến máu là một việc làm rất ý nghĩa, nếu sức khỏe cho phép, anh luôn sẵn sàng tham gia.

Theo Đồng chí Đinh Xuân Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, chương trình hiến máu tình nguyện là phong trào rất mạnh của đoàn viên trong đơn vị. Qua đó, phát huy vai trò xung kích đoàn viên tham gia “ngân hàng” máu sống thuộc Câu lạc bộ Giọt Hồng của Đoàn thanh niên Công an tỉnh. Các tình nguyện viên sẵn sàng hiến máu cứu người trong các trường hợp khẩn cấp. Trong những năm qua, câu lạc bộ đã hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu, kịp thời cứu giúp hàng trăm bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với báo Tiền Phong, Ban vận động hiến máu tỉnh tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện thường xuyên, định kỳ.

Bám sát chủ đề của Tháng Thanh niên “Tiên phong trong chuyển đổi số”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tham gia chiến dịch số hóa dữ liệu cư trú. Tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong dịp Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.

Cũng trong Tháng Thanh niên, thực hiện chuỗi hoạt động Tháng ba biên giới gắn với địa bàn Ea Súp, Buôn Đôn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp các phòng ban, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền pháp luật cho người dân; Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Trồng cây xanh lưu niệm hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em và gia đình đồng bào thiểu số có hoàn cảnh khó khăn…

Đồng chí Đinh Xuân Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, Tháng Thanh niên gắn với triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy CAND. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thực hiện chuỗi các hoạt động, tổ chức sinh hoạt chính trị, hội trại tuổi trẻ công an, trồng cây nhớ Bác; phát động mỗi đoàn viên 10.000 bước chân mỗi ngày. Trong đó, tập trung triển khai các đội hình thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến…