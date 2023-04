Cán bộ, chiến sĩ công an Nghệ An hiến máu tình nguyện

TPO - Hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày 6/4, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Nghệ An đã tham gia hiến máu tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An.

Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo cao đẹp của lực lượng Công an Nghệ An. Những năm qua, đã có hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo. Đặc biệt có những trường hợp hiến máu khẩn cấp cho những bệnh nhân cấp cứu tại các bệnh viện.

Dịp này, có hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An đã tham gia hiến máu. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện chung tay góp sức cùng cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 – 10/5/2023).

Đã nhiều lần hiến máu, Thượng úy Nguyễn Quang Linh, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An chia sẻ: “Hiến máu là một việc làm rất có ý nghĩa, được phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An tổ chức thường xuyên thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an đối với cộng đồng xã hội. Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, chúng tôi hy vọng, những nguồn máu sẽ kịp thời cứu chữa cho nhiều bệnh nhân”.

BSCKII Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm huyết học - truyền máu Nghệ An cho biết: “Những đơn vị máu này rất thiết thực, sẽ giúp cho nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Chúng tôi rất mong muốn nhận được nhiều hơn nữa lượng máu từ cộng đồng bổ sung vào kho máu, để bệnh nhân có cơ hội được cứu sống”.