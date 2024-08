Bản tin Hình sự: Bắt nhóm thanh niên cướp xe máy của người đi đường sau vụ ẩu đả

TPO - TIN NÓNG ngày 28/8: Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng cho nhận con nuôi tại 32 tỉnh, thành; Bắt nhóm 'bảo kê', ép ngư dân bán hải sản giá rẻ trên biển Kiên Giang; Mẹ nợ tiền, con gái bị rạch mặt...

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng hoạt động cho nhận con nuôi có liên quan đến 32 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bằng dùng thủ đoạn tìm nhận con nuôi do hoàn cảnh hiếm muộn, các đối tượng mua bán nhiều trẻ em thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hòn Đất bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản trên vùng ven biển huyện Hòn Đất. Nhóm đối tượng đã tự ý bao chiếm mặt biển trên vùng khai thác tự do, buộc ngư dân bán hải sản lại cho chúng với giá thấp, hoặc không được đánh bắt. Nếu ngư dân không đồng thuận, nhóm này sẽ dùng hung khí rượt đuổi, đe dọa, ném vỏ chai, đá gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Thị Ngọc Dung đề nghị một người dân chuyển số tiền hơn 8 tỷ đồng để xử lý việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở song không thực hiện mà chiếm đoạt.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sầm Sơn đang thụ lý vụ việc có dấu hiệu "Cố ý gây thương tích" xuất phát từ mâu thuẫn trong việc vay nợ. Cụ thể, bà Hoàng Thị H (SN 1983, ở phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang bán hàng tại khu vực Cảng Hới (phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) thì gặp bà Nguyễn Thị V (SN 1960, ở cùng phường với H). Bà V nhắc về khoản nợ thì bà H nói không trả dẫn đến hai bên xô xát. Do được mọi người can ngăn, nên vụ xô xát không xảy ra hậu quả gì.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Cùng với đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 14 bị can về 4 tội danh. Trong đó, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị truy tố hai tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ". Ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Lê Minh Chánh (23 tuổi), Lê Ngọc Châu (22 tuổi), H.A.N. (17 tuổi - cùng trú phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Giết người”. Anh T.M.H. (24 tuổi, trú huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đi cùng N.H. (31 tuổi, trú huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) và T.T.K. (22 tuổi, trú phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ) đi vào hát tại quán karaoke T&B trên đường Dương Văn Mạnh, phường Hắc Dịch. Đến 0 giờ 38, ngày 26/8 cả 3 người đi về, thì T.M.H. và T.T.K. bị hai đối tượng đi xe mô tô chặn đánh khiến anh T.M.H. tử vong tại chỗ.

B.T.H, 17 tuổi ở xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng điều khiển xe máy chở B.T.N, 19 tuổi ở cùng xã đi hướng từ ngã tư Nhân Giả về Quốc lộ 10 thì gặp 4 nam thanh niên điều khiển 1 xe máy ngược chiều. 2 nhóm thanh niên xảy ra xô xát và H. bị nhóm 4 thanh niên lấy đi xe máy. Công an huyện Vĩnh Bảo đã phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Minh (SN 2008) trú tại xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Ngọc Tiến (SN 2008) trú tại xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ; Nguyễn Văn Dũng (SN 2009) và Hà Minh Nghĩa (SN 2008), cùng trú tại xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ.