Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng cho nhận con nuôi tại 32 tỉnh, thành

TPO - Bằng dùng thủ đoạn tìm nhận con nuôi do hoàn cảnh hiếm muộn, Phương cùng đồng bọn mua bán nhiều trẻ em thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Mua, bán trẻ em qua nhóm kín trên mạng xã hội

Chiều 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng hoạt động cho nhận con nuôi có liên quan đến 32 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng PC02 cho biết, qua công tác phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TPHCM phát hiện nhiều thông tin, tài liệu nghi vấn thực hiện hoạt động mua bán trẻ sơ sinh.

Sau khi nghe báo cáo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Từ thông tin, tài liệu thu thập được, Ban chuyên án phát hiện, triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Ánh Đào (SN 1989, quê Nghệ An) đang nuôi giữ một trẻ sơ sinh nam (3 ngày tuổi) tại một khách sạn trên địa bàn phường 2, quận Tân Bình.

Bước đầu, đối tượng Đào thừa nhận đã dùng thủ đoạn gian dối tìm nhận con nuôi do hoàn cảnh hiếm muộn để liên lạc, nhận nuôi trẻ sơ sinh nêu trên từ chị T.T.T.N. (quê Đắk Lắk, mẹ ruột đứa trẻ) nhưng thực chất là để bán lại cho một cặp vợ chồng ở tại TPHCM thu lợi bất chính 40 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM đã xác định đường dây tội phạm mua bán trẻ sơ sinh dưới hình thức cho nhận con nuôi được điều hành bởi các đối tượng Nguyễn Thị Ánh Đào, Hoàng Thị Nhung (SN 1982, quê Đồng Nai), Đỗ Thị Thúy Ngân (SN 1994, ngụ Hà Nội), Cao Thị Thu Phương (SN 1983, quê Hải Dương) hoạt động với quy mô lớn tại 32 tỉnh, thành phố với sự tham gia, giúp sức của 6 đối tượng môi giới.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2024 đến nay, đường dây tội phạm trên thông qua hội nhóm kín trên mạng xã hội để liên hệ, kết nối với các phụ nữ mới sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi con để mua 16 đứa trẻ (từ 3 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi) với số tiền từ 10 - 23 triệu đồng/trẻ. Sau đó, nhóm này bán lại với số tiền từ 35-75 triệu đồng/trẻ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Lộ đường dây sản xuất giấy tờ giả

Đại diện Công an quận Tân Bình cho biết, các đối tượng đã móc nối với đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức do đối tượng Phan Phương Nam (SN 1989, quê Đồng Nai) cầm đầu để đặt mua giấy chứng sinh giả nhằm hợp thức hóa thủ tục cho nhận con nuôi và đăng ký khai sinh cho các cháu bé bị mua bán.

Khám xét khẩn cấp địa điểm làm giả giấy tờ, tài liệu tại thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), cơ quan công an phát hiện, thu giữ 49 công cụ, phương tiện (máy tính, máy in, máy dập, máy photo, máy ép nhựa, mực in, các loại con dấu, các loại phôi...) và hàng nghìn loại giấy tờ giả các loại; trong đó có nhiều giấy chứng sinh giả.

Lần theo thông tin từ các giấy chứng sinh giả thu giữ nêu trên, Công an TPHCM đã thành lập 9 Tổ Công tác khẩn trương xác minh 84 trường hợp trẻ sơ sinh có dấu hiệu bị mua bán tại 32 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua đó, phát hiện, giải cứu kịp thời các trường hợp trẻ em đã bị mua bán; tiến hành bàn giao, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân.

Trong đó, đáng chú ý đã phát hiện, giải cứu 1 bé trai 20 ngày tuổi bị đối tượng Vi Thị Anh (SN 1986, quê Sơn La, hiện đang chờ chấp hành 2 bản án với tổng hình phạt hơn 12 năm 6 tháng phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy) mua lại dưới thủ đoạn nhận con nuôi để hoãn chấp hành án phạt tù.

Theo Đại tá Ngọc, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 16 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.