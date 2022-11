Từ chuyên án mua bán trẻ em, Giám đốc Công an chỉ kẽ hở trong cấp giấy khai sinh, cho nhận con nuôi

Nhắc lại chuyên án triệt xóa đường dây mua bán trẻ sơ sinh, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đây là chuyên án đặc biệt, chưa từng xảy ra trên địa bàn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước nên Ban Giám đốc chỉ đạo trực tiếp, sát sao ngay từ khâu trinh sát ban đầu phát hiện ra dấu hiệu tội phạm cho đến lên kế hoạch phá án.

Ban đầu, trinh sát phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 1993, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn đến tận bệnh viện, tiếp cận các phụ nữ đến khám thai, sinh con. Bên cạnh đó, các đối tượng cũng làm quen, tìm hiểu các y bác sĩ tại bệnh viện tỉnh để đặt vấn đề chăm sóc, xin con nuôi và các vấn đề khác. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, đại tá Quyên đã yêu cầu các trinh sát theo dõi chặt chẽ và sớm khẳng định đây là đường dây tổ chức buôn bán trẻ sơ sinh.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, đồng thời vì sự bảo mật cao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã động viên lực lượng khắc phục khó khăn, tất cả quyết tâm vì sự thành công của nhiệm vụ, kịp thời bắt giữ các đối tượng, làm sáng tỏ hành vi phạm tội, đặc biệt là không để lọt lưới tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp theo.

Theo đại tá Quyên, nếu thông tin bị lộ, đối tượng thay đổi địa điểm nuôi, giấu trẻ em, thay đổi phương thức liên lạc và thủ đoạn hành động thì sẽ rất khó tiếp cận. Đồng thời, nếu lực lượng chức năng không kịp thời ngăn chặn, nhiều trẻ em bị bán đi, hậu quả sẽ càng khôn lường.

Ngoài ra, các đối tượng đều không cư trú tại địa bàn tỉnh Bình Dương nên công tác trinh sát, điều tra ngoại tỉnh, nắm bắt tình hình cũng gặp không ít khó khăn.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời củng cố để khởi tố đối với hơn 16 đối tượng có liên quan như người mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé. Các đối tượng khai đã thực hiện tổng 31 vụ mua bán trẻ sơ sinh.