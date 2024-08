Bản tin Hình sự: Chiêu lừa chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ‘cò đất’

TPO - TIN NÓNG ngày 30/8: Hai vợ chồng nguy kịch sau khi bị bắn; Bắt hai đối tượng dàn cảnh trộm điện thoại người phụ nữ trên phố Hà Nội; Tăng án tù đối với phụ huynh chặn đường đánh học sinh tại Quảng Ngãi;...

Công an TP Biên Hoà đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Đồng Nai điều tra vụ nổ súng ở chợ cá Hoá An (phường Hoá An, TP Biên Hoà) làm hai vợ chồng bị thương. Theo Công an Biên Hoà, nghi phạm nổ súng tên là Toàn, hiện đã bị các trinh sát hình sự Công an Biên Hòa bắt giữ cùng khẩu súng gây án. Cơ quan điều tra đang lấy lời khai nghi phạm và những người liên quan để điều tra làm rõ động cơ gây án.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Cục mua bán người (Bộ An ninh Lào) vừa giải cứu thành công 13 công dân Việt Nam là nạn nhân của tội phạm mua bán người từ Lào về nước an toàn. Từ lời khai của những nghi phạm, cảnh sát còn phát hiện các đối tượng trong tổ chức tội phạm quốc tế này còn thực hiện hành vi mua và đưa nhiều nạn nhân là người Việt Nam sang khu vực Tam Giác Vàng của Lào. Tại đây, nạn nhân bị cưỡng bức lao động, đào tạo để ép tham gia các hoạt động phạm tội.

Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Ba Đình bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản của người đi đường trên đường Nguyễn Biểu. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Anh Vũ (SN 1979, trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) có 2 tiền án tội cắp tài sản, 1 tiền án cướp tài sản, hiện sống lang thang và Vũ Anh Tuấn (SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng) có 3 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố 14 bị can về các tội danh: “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối tháng 6/2024, Nguyễn Văn Đại (30 tuổi); Hồng Tuấn Thành (21 tuổi, cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), chủ mưu thuê địa điểm tại TP Hà Nội trực tiếp làm, đặt dây chuyền sản xuất giấy tờ giả.

Phụ huynh chặn đường đánh học sinh lớp 9 gây thương tích 12% khiến dư luận cả nước phẫn nộ bị tuyên phạt 2 năm tù treo. Không đồng ý mức án, gia đình nam sinh kháng cáo, cho rằng 2 năm tù treo là không đủ răn đe, tòa phúc thẩm chuyển thành án tù giam. Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt tại lớp học giữa con trai ông Phan Thượng Mỹ (SN 1976, trú tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) với bạn là L.G.K cùng học lớp 9 trường THCS thị trấn La Hà, nên ông Mỹ tìm cách hành hung cháu K.

Công an huyện Ea Súp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ, xảy ra trên địa bàn từ năm 2021 và năm 2022. Theo kết quả xác minh ban đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Phạm Bình - Phó Giám đốc, rồi lên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp đã có hành vi nhận tiền. Cụ thể, ông Bình đã nhận tiền của bà Lê Thị Bạch Tuyết – cán bộ địa chính xã Ea Rốk (huyện Ea Súp) 2 lần để làm thủ tục đo đạc, cấp trích lục bản đồ địa chính cho người dân rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 21 triệu đồng.

Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Huỳnh Minh Đương (SN 1984, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đương làm nghề môi giới và kinh doanh bất động sản nên quen biết nhiều người đầu tư mua bán đất nền. Đương đưa thông tin gian dối là đang hùn hạp kinh doanh với nhiều cán bộ lãnh đạo và có mối quan hệ với nhiều nhà đầu tư để huy động tiền. Với thủ đoạn trên, Đương đã chiếm đoạt tiền của 15 bị hại với số tiền hơn 22 tỷ đồng.