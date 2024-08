Hai vợ chồng nguy kịch sau khi bị bắn

TPO - Một thanh niên làm nghề bốc xếp ở chợ Hoá An đã dùng súng bắn vào quán cà phê khiến hai vợ chồng đối thủ bị thương nặng. Công an Đồng Nai đang có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Sáng 30/8, Công an TP Biên Hoà đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Đồng Nai điều tra vụ nổ súng ở chợ cá Hoá An (phường Hoá An, TP Biên Hoà) làm hai vợ chồng bị thương.

Theo Công an Biên Hoà, nghi phạm nổ súng tên là Toàn, hiện đã bị các trinh sát hình sự Công an Biên Hòa bắt giữ cùng khẩu súng gây án. Cơ quan điều tra đang lấy lời khai nghi phạm và những người liên quan để điều tra làm rõ động cơ gây án.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 30/8, Toàn đang bốc xếp hàng ở chợ Hóa An thì bị nhóm 3 người đi vào chợ cá cầm hung khí truy đuổi. Thấy vậy nhiều người vào can ngăn nên 3 người này đến quán cà phê ngồi. Khoảng 20 phút sau, Toàn trở lại quán cà phê trên tay cầm khẩu súng ngắn, rồi bắn nhiều phát khiến vợ chồng bà Đỗ Thị Tý bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hai nạn nhân đã được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Theo ghi nhận của các bác sĩ, bà Tý bị bắn vào bụng, còn người chồng bị bắn vào đầu. Hiện cả hai trong tình trạng nguy kịch và đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.