Bản tin Hình sự: 'Nữ quái' lừa hàng chục người đi lao động Hàn Quốc

TPO - TIN NÓNG ngày 2/9: Ra suối chích ma tuý bị nước cuốn tử vong; Khởi tố 2 đối tượng dùng điếu cày tấn công công an; Bắt giữ đối tượng đâm hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn...

Dương Cường P (SN 1999) và Hoàng Văn H (SN 1996, cùng trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ đi xe mô tô mua xi lanh rồi quay ra bờ suối Bản Lề, Bản Ngõa (xã Xuất lễ). P và H chích heroin, P bị phê thuốc ngã xuống suối và bị nước cuốn đi. H vội nhảy xuống cứu, kéo lên bờ nhưng người này ngạt nước đã tử vong. Cũng tại địa phương này, vào khoảng 19h5’ ngày 31/8, Linh Văn H (SN 1991), trú tại thôn Nà Xia, xã Xuất Lễ chết tại nhà. Nguyên nhân ban đầu nghi sử dụng ma túy bị sốc. Tiền sử đối tượng này là nghiện ma túy.

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã bắt khẩn cấp tài xế ô tô trong vụ tai nạn xảy ra vào chiều 1/9 trên địa bàn để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng". Người điểu khiển ô tô 7 chỗ là ông Mai Xuân Vinh (40 tuổi, trú TP Bảo Lộc). Sau khi gây ra vụ tai nạn, ông Vinh đã bị Công an TP Bảo Lộc kiểm tra nồng độ cồn và chất ma tuý. Ông Vinh có nồng độ cồn 0,9 miligam/lít khí thở, điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe và lấn trái đường sai quy định.

Công an Thị xã Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố Lê Tiến An (SN 1979, trú xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1966, hộ khẩu Hà Nội) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Công an xã Hà Thạch nhận tin báo của người dân về việc Lê Tiến An và Nguyễn Anh Tuấn có biểu hiện say rượu, sử dụng kéo gây nguy hiểm cho người khác, gây mất an ninh trật tự tại nhà của An. Nhận thấy 2 đối tượng có hành nguy hiểm, tổ công tác đã yêu cầu cả 2 dừng lại và mời về trụ sở công xã làm việc. Tuy nhiên, cả 2 người này không chấp hành mà còn có thái độ chống đối, thách thức và có lời nói xúc phạm Tổ công tác.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng Trần Văn Luyến (SN 1980), trú tại thôn Bản Cưởm, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về hành vi giết người. Xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa Trần Văn Luyến và ông Đ.V.D, người hàng xóm cùng thôn Bản Cưởm, xã Thạch Đạn, Cao Lộc. Trong lúc xô xát, nóng giận Luyến đã dùng dao tấn công ông D, khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau khi gây án, Luyến cất giấu hung khí và bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Nam Giang (SN 2003) và Trần Việt An (SN 2004), cùng trú tại huyện Kim Bảng, Hà Nam để điều tra về tội "Cướp tài sản". Giang chở An bằng xe máy mang theo 1 thanh kiếm. Phát hiện đôi nam nữ tại khu vực phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Lúc này, Giang vượt lên chặn xe, còn An nhảy xuống cầm kiếm đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa điện thoại và mật khẩu mở máy. Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng bỏ chạy về hướng Sân vận động Mỹ Đình. Hai ngày sau, hai đối tượng mang chiếc iPhone 13 và iPhone 11 của nạn nhân đi bán được hơn 14 triệu đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Đăng Tuấn (SN 1994) trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang về tội tham ô tài sản. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn tố giác Nguyễn Đăng Tuấn, nhân viên kế toán của Chi nhánh MG Bắc Giang - Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM có hành vi chiếm đoạt tiền của Công ty và bỏ trốn từ tháng 7/2024. Qua tuyên truyền, vận động, biết không thể lẩn trốn, ngày 23/8, Nguyễn Đăng Tuấn đã đến Cơ quan Công an đầu thú về hành vi tham ô tài sản.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Phạm Thị Lê Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mặc dù không có chức năng, quyền hạn để nhận và làm thủ tục cho người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc nhưng Phạm Thị Lê Thanh (SN 1977, tạm trú tại thôn Kim Đới 3, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng), vẫn đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu có thể giúp những người có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc với chi phí trọn gói là 100 triệu đồng/1 người, đặt cọc trước số tiền là 35 triệu đồng. Đối tượng chiếm đoạt của 77 người lao động gần 6 tỷ đồng.