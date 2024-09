Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng có 2 lệnh truy nã

TPO - TIN NÓNG ngày 1/9: Bắt nhóm đối tượng bỏ ma tuý vào cốp xe tình địch rồi báo công an; Chém bạn nhậu vì xin thanh toán tiền về trước nhưng không được chấp nhận; Bắt 45 đối tượng tham gia 'giải quyết mâu thuẫn' làm 2 người chết ở Tây Ninh...

Nguyễn Văn Linh (SN 1992, trú tại Phú Nghĩa, Lạc Thủy, Hòa Bình) có quan hệ tình cảm với chị H (SN 1998, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh). Sau đó, chị H đã bỏ đi sinh sống với anh L. Do đó, Linh đã thuê Nguyễn Thành Công (SN 1993, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) để tìm địa chỉ nơi ở mới của chị H. Công gợi ý cho Linh giải quyết anh L bằng cách cho ma tuý vào cốp xe máy của anh L. Sau khi cho ma túy vào cốp xe của anh L để vu khống, các đối tượng đã báo cho cơ quan Công an biết trong cốp xe của anh L có chứa ma tuý. Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan. Trong 5 năm hoạt động, nhóm lãnh đạo Công ty Thành An đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính kê khai thuế và hạch toán nội bộ, ký hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn khống, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm tiền thuế phải nộp, ngân sách Nhà nước, hưởng lợi bất chính.

Hà Văn Đoàn (SN 2006, trú tại xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) cùng Lương Văn Dũng (SN 1998) và L.V.T. (SN 2008, cùng trú tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân) đến quán ăn trên địa bàn huyện để ăn và có sử dụng rượu, bia. Quá trình ăn uống, Hà Văn Đoàn xin thanh toán tiền để đi về trước nhưng Dũng không cho nên hai người xảy ra cãi nhau, Dũng tát Đoàn một cái. Do bực tức nên Đoàn đã vào một nhà dân gần đó lấy dao và chém về phía Dũng nhưng không trúng mà lại trúng vào bả vai trái của L.V.T. đang ngồi cạnh.

Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) đã tạm giữ hình sự Lâm Ngọc Phương Anh (40 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong. Ông Anh được xác định là người đã lái xe đầu container mang biển số TPHCM lưu thông trên tuyến ĐT.741 theo hướng từ thị xã Phước Long đi huyện Bù Gia Mập. Khi tới đoạn qua khu phố 1 (phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) thì xe đầu kéo container va chạm với với xe máy làm 2 dì cháu tử vong.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã gởi công văn tới các đơn vị trực thuộc đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến cơ sở Nha khoa Nụ cười xinh. Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) nhận thấy có dấu hiệu tội phạm hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra một cơ sở nha khoa và đề nghị Sở Y tế Bình Dương cung cấp hồ sơ liên quan.

Công an thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 45 bị can để điều tra về các hành vi giết người; gây rối trật tự công cộng; mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng... Cả 45 bị can bị bắt liên quan đến vụ 2 nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, xảy ra tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, làm 2 người chết.

Trương Văn Tiến truy cập vào các trang web “đen”, liên lạc với ban quản trị để được cấp tài khoản. Sau đó, Tiến đăng tải hình ảnh khỏa thân, thông tin cùng số điện thoại liên hệ của các cô gái bán dâm để quảng cáo. Trung bình, mỗi cô gái bán dâm trả cho Tiến 3 - 8 triệu đồng/tháng. Nếu ai muốn hình ảnh được đưa ra ngoài trang bìa sẽ trả cho Tiến khoản tiền cao hơn. Cũng trong vụ án, Quý là chủ homestay thuê Bình làm lễ tân với số tiền 7,3 đồng/tháng. Quý đã cho gái bán dâm sinh hoạt, ăn ngủ hàng ngày tại homestay và không phải trả tiền phòng.

Công an thị xã Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Hoàng M.H (SN 1987, trú tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về việc chị bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả để giả mạo công ty vận chuyển hàng hoá, nhận vận chuyển hàng hoá cho chị là 3 cuộn tôn Hoa Sen, trị giá hơn 350 triệu đồng vào ngày 8/8, sau đó đem bán tài sản chiếm đoạt số tiền nói trên. Quá trình điều tra, công an bắt giữ Lê Quang Vũ (SN 1990, trú tại TP Đà Nẵng). Vũ bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng truy nã về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản người khác”; Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.