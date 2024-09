Công an làm rõ nhóm đối tượng chặn đường 'xin đểu' học sinh ở Hà Nội

TPO - Cơ quan Công an đã xác minh, làm rõ 3 đối tượng đi xe máy chặn đường "xin đểu" 2 học sinh ở Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội.

Ngày 15/9, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã xác minh làm rõ nhóm 3 đối tượng chặn đường "xin đểu" học sinh, xảy ra trên địa bàn, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Các đối tượng được xác định là L.Đ.K (SN 2006, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Đ.M.D (SN 2008, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, D.M.Đ (SN 2009, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip ghi lại hình ảnh 3 đối tượng đi xe máy chặn đường 2 học sinh để "xin đểu" tại đoạn đường vành đai 2,5 thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Sau khi nắm được thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng xác minh, làm rõ các đối tượng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi như trong clip.

Theo đó, trưa ngày 13/9, 2 học sinh trường THCS Tân Mai, Hoàng Mai đi học về thì bị 3 đối tượng đi trên 2 xe máy chặn đường hỏi "Có hút thuốc lá điện tử không, có tiền không, cho anh mấy chục".

Khi 2 học sinh trả lời không có, các đối tượng lại yêu cầu cho xem vợt cầu lông mang theo. Lúc này, có người đi đường đến can thiệp nên các đối tượng bỏ đi.

Thời gian qua, để phòng ngừa các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự có liên quan đến học sinh, Công an quận Hoàng Mai thường xuyên tham mưu, hướng dẫn các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh và tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh không để các em mang theo tài sản có giá trị (điện thoại, đồng hồ, dây chuyền, tiền mặt...) khi đi học; kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng khi xảy ra các vấn đề về an ninh trật tự liên quan đến nhà trường và học sinh.