Bản tin Hình sự: Giở thủ đoạn 'xin đểu' bạn gái cũ 15 triệu đồng sau khi chia tay

Công an Cà Mau đã khởi tố Trần Ngọc Linh (32 tuổi) để điều tra về tội “Giết người”. Theo hồ sơ ban đầu, do ghen tuông nên Linh tìm đến nhà của người tình đồng giới 26 tuổi ở huyện Đầm Dơi rồi tạt xăng vào nhà châm lửa đốt. Khi người tình cùng mẹ thoát ra khỏi đám cháy, Linh cầm dao rượt theo tấn công. Trong lúc cả hai giằng co, dao rớt xuống vuông tôm. Linh rời khỏi hiện trường khi người dân chạy đến.

Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố Nguyễn Thế Hoạt (27 tuổi, Hải Dương) về tội "Cướp tài sản". Trước đó, Hoạt vào cửa hàng vàng NT ở khu Đông Dương, phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh) vờ hỏi mua vàng. Khi thấy chủ quán sơ hở, đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt trực tiếp vào mắt chủ quán và cướp đi 5 chỉ vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.S (trú tại Phú Thượng) vì bình luận với nội dung không đúng sự thực về vụ việc xảy ra tại trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng ngày 11/6 trên mạng xã hội.

Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Sáng (SN 1985, Hải Phòng) để điều tra, làm rõ tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”. Trước đó, khi kiểm tra Sáng vì điều khiển ô tô vượt quá tốc độ, công an phát hiện giấy phép lái xe của Sáng là giả. Khai với cơ quan chức năng, người này cho biết mình đã đặt mua giấy phép lái xe trên mạng xã hội với giá 6 triệu đồng.

Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) vừa tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng ban đêm, đường vắng, khi phát hiện người đi đường một mình hoặc là phụ nữ, chúng chạy xe máy đuổi theo, áp sát và chặn xe, dùng dao khống chế cướp tài sản. Nếu nạn nhận chống cự thì dùng dao chém gây thương tích. Tài sản chúng cướp chủ yếu là điện thoại di động, tiền và đồ vật có giá trị của người đi đường.

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giữ Hồ Sỹ Sơn (40 tuổi TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, sau khi chia tay bạn gái tên T (23 tuổi, Bình Định), Sơn gửi hình ảnh nhạy cảm của chị T đến facebook của bạn bè chị, rồi yêu cầu chị T phải đưa 15 triệu đồng cho mình.

Công an tỉnh Bình Phước đang truy xét các đối tượng liên quan trong vụ hỗn chiến xảy ra trong đêm 17/6 làm 2 người thương vong. Trước đó, người dân sống trên đường ĐT 759 (khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long) nghe tiếng la hét, đuổi đánh nhau. Khi người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện có hai nhóm thanh niên đang hỗn chiến trên đường. Sau khi nhóm người này rời đi, người dân lại gần kiểm tra thì phát hiện 1 người đã tử vong, 1 người bị thương rất nặng.

Công an xã Đại Thắng (Tiên Lãng, TP Hải Phòng) vừa bắt giữ và đang làm thủ tục bàn giao đối tượng Trần Hữu Côn (59 tuổi) cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng để điều tra, làm rõ nghi vấn người này chích điện, sát hại cháu ruột là anh T.C.N (32 tuổi).