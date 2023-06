Khởi tố tài xế ô tô chạy quá tốc độ, dùng bằng giả

TPO - Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Sáng để điều tra, làm rõ tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 1, Điều 341, Bộ Luật hình sự.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 14/5, Nguyễn Văn Sáng (SN: 1985, trú xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) điều khiển ô tô biển kiểm soát 15A - 595.06 di chuyển theo hướng từ Uông Bí đi Hạ Long (Quảng Ninh) với tốc độ vượt quá quy định cho phép (77/60km/giờ) tại Km93+400 Quốc lộ 18A đoạn đi qua phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Phát hiện sự việc, Tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Nguyễn Văn Sáng xuất trình các loại giấy tờ liên quan, trong đó có giấy phép lái xe hạng B2 số 311214024880 mang tên Nguyễn Văn Sáng do Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng cấp ngày 9/3/2021.

Nghi ngờ giấy phép lái xe trên là giả, Tổ tuần tra kiểm soát đã bàn giao Công an thị xã Quảng Yên để điều tra, làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên xác định giấy phép lái xe mà Nguyễn Văn Sáng là chủ sở hữu không do Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng cấp.

Nguyễn Văn Sáng khai nhận, do không có giấy phép lái xe nên vào khoảng tháng 3/2021 đã đặt mua từ 1 người không quen biết trên mạng xã hội facebook với giá 6 triệu đồng.

Ngày 16/6/2023, Công an thị xã Quảng Yên đủ căn cứ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Sáng để điều tra, làm rõ tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 1, Điều 341, Bộ Luật hình sự. Đồng thời, Công an thị xã Quảng Yên phối hợp Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh xử lý vi phạm hành chính về hành vi điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép