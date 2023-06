Bản tin Hình sự: Tài xế xe ôm dùng tuốc nơ vít đâm chết người vì mâu thuẫn

TPO - TIN NÓNG ngày 15/6: Cựu Giám đốc bệnh viện Thủ Đức hưởng lợi hơn 103 tỷ đồng từ công ty sân sau; Dùng gậy bida đánh chết người tình rồi tự vẫn; Án mạng từ tiếng nẹt pô xe gây ồn ào; Xe ôm dùng tua vít đâm chết người vì mâu thuẫn...

TAND TP HCM đã tuyên phạt Đinh Tiến Trí (SN 1971) tù chung thân về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Trí làm nghề xe ôm và xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Tiến Dũng, Kiều Đức Tú, dẫn tới đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Trí lên xe bỏ đi, nhưng vẫn nghe Dũng chửi mắng. Không kìm được cơn giận, Trí quay lại, dùng tuốc nơ vít đâm 1 nhát vào vùng thái dương bên trái của anh Dũng, khiến nạn nhân ngã gục xuống đường và tử vong sau đó.

Bộ Công an vừa đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Theo kết luận điều tra, giai đoạn từ năm 2016 – 2020, khi ông Quân đang làm giám đốc, bệnh viện này tổ chức 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ khám chữa bệnh, trong đó 28 gói đã hoàn thiện thanh toán với tổng giá trị 346 tỷ đồng. Ông Quân khi ấy đã can thiệp vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty “sân sau” của mình trúng thầu, hưởng lợi 103 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Dương đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.T.P (28 tuổi, quê Bình Dương) do có hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Trước đó, P lên mạng xã hội facebook thì thấy có một tài khoản đăng tải hình ảnh, thông tin liên quan đến vụ việc các đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở cơ quan nhà nước tại tỉnh Đắk Lắk. P đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân tên “Pii Nguyen” bình luận với nội dung thông tin xuyên tạc, kích động gây mất an ninh trật tự và xúc phạm danh dự lực lượng công an nhân dân.

Công an TP Long Xuyên (An Giang) đang tạm giữ Lê Văn Tài (SN 2001) và Phạm Ngọc Hải (SN 1999) cùng trú tại TP Long Xuyên về hành vi “Cướp giật tài sản”. Trước đó, hai đối tượng đi xe máy, áp sát xe của người phụ nữ để giật sợi dây chuyền trên cổ (trọng lượng 1,1 lượng vàng 18 kara). Bỏ chạy được khoảng 2km, Tài, Hải phát hiện công an đang chốt chặn nên cởi bỏ quần áo để tẩu thoát.

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, ông T.C.T (44 tuổi, quê Quảng Trị) dùng cây cơ bida đánh vào vùng cổ phải, vùng gáy của bà L.H.O (37 tuổi, quê Cà Mau) khiến nạn nhân bất động. Sau khi phát hiện bà O đã tử vong, ông T bế thi thể nạn nhân lên võng, rồi dùng sợi dây treo cổ tự tử trong phòng trọ. Được biết, ông T và bà O chung sống với nhau như vợ chồng, trước khi phát hiện vụ việc, hàng xóm nghe tiếng hai người này cãi nhau. Công an Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phát hiện nhóm thanh niên ở xã khác chạy xe máy có hành động nẹt pô, hò hét gây ầm ĩ ở bờ đập, anh T.V.P (32 tuổi) nhắc nhở nhóm này đừng nẹt pô thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau khi cãi nhau, nhóm thanh niên đi xe máy rời khỏi hiện trường rồi trở lại đánh đập anh P đến bất tỉnh. Do vết thương nặng, anh P đã tử vong sau nhiều giờ đồng hồ cấp cứu. Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong, Công an TP HCM xác định, ông Đỗ Văn Vinh (cán bộ quản lý địa bàn thuộc PCCC Công an quận 8, TPHCM) chưa đủ cơ sở để bị xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài cựu Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại, dịch vụ và sản xuất Hùng Thanh- chủ đầu tư chung cư Carina và cựu Trưởng ban quản lý chung cư Carina, vụ án không có thêm đồng phạm nào.