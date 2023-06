Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức hưởng lợi hơn 103 tỷ đồng từ công ty sân sau

Ngày 15/6, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội nêu trên, C03 còn đề nghị truy tố Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm); Trần Hậu Nghĩa (Giám đốc Công ty thiết bị y tế Hải Đăng); Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh (đều là Phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức); Ngô Trương Ngọc Bích (Trưởng phòng vật tư), Đặng Thị Hiên (kế toán trưởng); Nguyễn Huy Việt (nhân viên phòng vật tư bệnh viện.

Theo kết luận điều tra, ông Quân giữ chức Giám đốc, đại diện pháp luật của Bệnh viện Thủ Đức từ năm 2007. Từ năm 2016 - 2020, bệnh viện tổ chức 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ khám chữa bệnh, trong đó 28 gói đã hoàn thiện thanh toán với tổng giá trị 346 tỷ đồng.

C03 cho rằng, ông Quân đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập 3 công ty để cùng với một công ty khác của vợ ông Quân tham gia đấu thầu.

“Khi muốn công ty nào trúng thầu, ông Quân sẽ chỉnh sửa hồ sơ cho tốt hơn các công ty còn lại và đưa ra báo giá thấp hơn”, C03 cáo buộc.

Tại Bệnh viện Thủ Đức, ông Quân ký quyết định thành lập tổ chuyên tổ chức đấu thầu nhưng các thành viên trong tổ đều không có quyền can thiệp. Công việc chính của họ chỉ là ký hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với ông Lợi để “làm đẹp” hồ sơ theo chỉ đạo của ông Quân.

Quá trình làm hồ sơ đấu thầu, C03 cho hay, các nhân viên bệnh viện biết rõ nhóm công ty dự thầu đều là sân sau của ông Quân nhưng vẫn làm theo chỉ đạo để hoàn thiện, ký hợp thức hồ sơ.

Theo cơ quan điều tra, dưới chỉ đạo của ông Quân, năm 2016-2020, Bệnh viện Thủ Đức đã hợp thức hóa hồ sơ, ấn định cho nhóm 4 công ty do Lợi quản lý trúng 27 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu là 346 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 80 tỷ đồng. Trong số này, 3 gói thầu không thành lập tổ thẩm định mà thuê hai đơn vị tư vấn.

Theo C03, ông Quân biết giá mua và giá trúng thầu nên ước tính được khoản lợi nhuận của các công ty sân sau. Bởi thế, sau khi trừ đi các chi phí hợp lý theo hạch toán, ông Quân chỉ đạo Lợi chuyển toàn bộ lợi nhuận cho vợ chồng mình.

Từ chỉ đạo của Quân, bị can Lợi đã 64 lần chuyển toàn bộ lợi nhuận của 27 gói thầu là 103 tỷ đồng cho Quân. Tiền hưởng lợi, vợ chồng Quân đem đi mua bất động sản, ô tô và chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Minh Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới nên cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

C03 đã kê biên của vợ chồng ông Quân một căn biệt thự du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Vinpeal ở thành phố Nha Trang; một căn biệt thự song lập thuộc dự án khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son ở quận 1 TP HCM; hai căn nhà ở TP HCM; một thửa đất hơn 11.000 m2 ở huyện Củ Chi, TP HCM.

C03 cho rằng, ông Quân và ông Lợi phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại của 27 gói thầu là hơn 80 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền 103 tỷ đồng hưởng lợi của vợ chồng Quân được xác định là tiền thu lời bất chính nên phải thu hồi.

Đây là vụ án thứ hai ông Nguyễn Minh Quân bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ở vụ án đầu tiên, ông Quân bị Công an TP HCM đề nghị truy tố với cáo buộc vi phạm đấu thầu liên quan mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, gây thiệt hại cho bệnh viện hơn 10 tỷ đồng. Từ năm 2021 - 2022, bị Bộ Công an điều tra khi đang đương nhiệm là Giám đốc Bệnh viện, ông Quân còn 8 lần chi tổng cộng hơn 3,7 triệu USD để "chạy án". 6 người tham gia chạy án cho ông Quân đã bị xét xử, trong đó có hai cựu cán bộ của C03 Bộ Công an.

Vụ án này, ông Quân được đánh giá là chủ động khai báo trước khi bị phát giác nên được miễn trách nhiệm hình sự.