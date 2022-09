Lừa tiền 'chạy án' của Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, cựu cán bộ C03 lĩnh 9 năm tù

TPO - Với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, bị cáo Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ C03 đã bị tòa tuyên phạt bản án 9 năm tù giam.

Sau một buổi sáng xét xử, trưa 17/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Kiên (42 tuổi, cựu cán bộ C03, Bộ Công an) 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng vụ án, tòa tuyên các bị cáo Lê Thanh An (46 tuổi, cựu cán bộ Cục C03 Bộ Công an) 6 năm tù; Bùi Thị Hồng Giang (luật sư) 9 năm tù; Trần Văn Long (Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt) 3 năm tù; Nguyễn Ngọc Triệu (cựu trụ trì Chùa Nôm) 5 năm tù và Hà Duy Tuấn (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh) lĩnh án 9 năm tù về tội "Môi giới hối lộ".

Về dân sự, HĐXX ghi nhận 5 bị cáo khắc phục hết hậu quả. Riêng Hà Duy Tuấn buộc phải nộp số tiền hơn 13 tỷ đồng còn lại. Đồng thời, tòa cũng tuyên tịch thu toàn bộ 2,67 triệu USD (tương đương trên 60 tỷ đồng) mà ông Quân chi "chạy án" để sung công quỹ Nhà nước.

HĐXX đánh giá, bị cáo Bùi Trung Kiên đã nhiều lần chiếm đoạt số tiền lớn của ông Nguyễn Minh Quân. Song quá trình xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo và khắc phục toàn bộ hậu quả.

Các bị cáo còn lại thực hiện hành vi phạm tội gây mất lòng tin của người dân với cơ quan chức năng, hành vi đó nguy hiểm cho xã hội. Song các bị cáo đều khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố và được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Một số bị cáo còn có thành tích trong công tác, được thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Theo HĐXX, căn cứ hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi tại tòa có đủ cơ sở khẳng định, từ tháng 3 - 7/2021, ông Nguyễn Minh Quân (nguyên Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, TP HCM) đã nhiều lần đưa cho các bị can Bùi Trung Kiên, Bùi Thị Hồng Giang và Trần Văn Long, tổng số tiền là 2,67 triệu USD (khoảng 59.9 tỷ đồng) với mục đích hối lộ cho những người có thẩm quyền để giúp ông Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các sai phạm trong hoạt động đấu thầu tại Bệnh viện Thủ Đức.

Cáo buộc cho rằng, Kiên đã nhận lời giúp ông Quân và cả ông Nguyễn Minh Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm, người cùng bị C03 điều tra với ông Quân lúc đó) thoát tội với giá 2,2 triệu USD nhưng không thành. Kiên sau đó không trả hết tiền mà chiếm đoạt của ông Quân 1,05 triệu USD (tương đương 23,5 tỷ đồng).

Từ mối nhờ Kiên bị "hỏng", ông Quân thông qua Trần Văn Long giới thiệu đã gặp bị can Bùi Thị Hồng Giang. Ông Quân và Giang đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với nội dung "tư vấn, định hướng và tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyễn Minh Quân liên quan đến vụ việc tại Bệnh viện Thủ Đức với mức phí 1,2 tỷ đồng".

Sau khi ký hợp đồng, ông Quân đặt vấn đề nhờ bị can Giang tìm cách giúp mình không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được Giang nhận lời.

Theo đó, từ cuối tháng 5/2021 đến đầu tháng 7/2021, ông Quân nhiều lần đưa cho Giang hơn 1,6 triệu USD. Số tiền này, Giang đưa cho bị cáo Lê Thanh An. Người này sau đó đưa tiền cho các bị cáo Hà Duy Tuấn và ông Nguyễn Ngọc Triệu "tác động" đến những người có thẩm quyền có thể giúp ông Quân nhưng cũng không có kết quả.

Đến ngày 14/10/2021, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức", bị can Bùi Thị Hồng Giang nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho bị can An đòi lại tiền. Lúc này, An đã liên hệ với ông Hà Duy Tuấn yêu cầu ông Triệu trả tiền.

Cáo trạng xác định, ông Triệu đã trả lại cho ông Tuấn hơn 4,6 tỷ đồng, ông Tuấn trả cho bị can Lê Thanh An 3,9 tỷ đồng, trong khi đó, An chỉ trả lại cho bị can Giang số tiền 8 tỷ đồng.