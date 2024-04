TPHCM nắng gay gắt 39 độ C sau cơn mưa vài phút

Sau cơn mưa rải rác kéo dài vài phút sáng nay, TPHCM tiếp tục có nắng gay gắt 39 độ C. Nắng nóng dự kiến kéo dài đến hết tuần.

Ngày 26/4, sau cơn mưa nhỏ rải rác tại một số quận, huyện trên địa bàn TPHCM sáng nay, nhiều người nghĩ nắng nóng sẽ hạ nhiệt. Tuy nhiên, trưa cùng ngày, nắng nóng oi bức tiếp tục xảy ra trên diện rộng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 6h30 cùng ngày, mưa đổ xuống một số khu vực quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh… TP Thủ Đức. Mưa kéo dài chừng 5 phút, có nơi chưa đến 1 phút.

Anh Khánh (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết sáng nay anh bất ngờ vì mưa xuất hiện sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt. Khi mưa đổ xuống, anh vội đi gom đồ đang phơi.

"Tôi đang gom đồ thì mưa đã tạnh. Mưa chưa đầy 1 phút. Sau mưa, trời nắng gắt trở lại, không có dấu hiệu hạ nhiệt", anh Khánh nói.

Cùng thời điểm trên, tại một số khu vực quận 12, mưa kéo dài lâu hơn (chừng 5 phút). Nhiều người đi làm buổi sáng chưa kịp mặc áo mưa, trời đã tạnh.

Lúc 12h, thời tiết ghi nhận trên điện thoại đạt đỉnh 38 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời đo được trên ứng dụng điện thoại vượt ngưỡng 40 độ C.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, cơn mưa sáng nay có lưu lượng nhỏ, phạm vi hẹp.

Mưa không đúng vị trí đặt máy đo nên không có thông tin về lượng tại các trạm đo. Chiều nay, TPHCM vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt.

Tại Nam Bộ và TPHCM hôm nay, nắng nóng tăng nhẹ so với 24 giờ qua. Chiều tối có mưa dông cục bộ, chủ yếu lượng nhỏ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

"Nguyên nhân nắng nóng do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng duy trì hoạt động mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động ổn định", ông Quyết nói.