Chi tiết về bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 ở Bình Thuận

TPO - Bình Thuận sẽ tổ chức pháo hoa tầm thấp tại khu vực quảng trường biển NovaWorld Phan Thiết với 90 giàn tầm thấp trong 15 phút để chào mừng 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn về việc bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp chào mừng 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) tại NovaWorld Phan Thiết.

Theo đó, tỉnh Bình Thuận có một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực quảng trường biển NovaWorld Phan Thiết (xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết) vào lúc 21h ngày 30/4. Thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp. Nguồn kinh phí thực hiện do Tập đoàn Novaland bảo đảm toàn bộ, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối đặt pháo, hợp đồng mua pháo theo quy định và bàn giao pháo đã mua cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Kết quả thực hiện có báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận chỉ đạo việc tổ chức tiếp nhận, bảo quản pháo, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP. Phan Thiết xây dựng phương án cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ huy động phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân được an toàn, thông suốt trong thời gian bắn pháo hoa nổ tầm thấp và suốt kỳ nghỉ lễ.

Cũng tại NovaWorld Phan Thiet, trong dịp lễ sắp tới sẽ diễn ra Lễ hội Carnival đặc sắc. Theo đó, du khách sẽ có loạt trải nghiệm vui chơi giải trí hấp dẫn, mới lạ cùng những bữa tiệc âm nhạc sôi động, màn pháo hoa rực rỡ.

Điểm nhấn ấn tượng tại lễ hội chính là màn trình diễn Carnival phong cách Brazil sôi động rực rỡ diễn ra từ 17h-19h tại tuyến phố Miami shophouse và vòng quanh quảng trường biển Bikini Beach với sự tham gia của ban nhạc cùng hàng trăm nghệ sĩ, vũ công.

Từ 19 - 22h, tại quảng trường biển Bikini Beach, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng dàn DJ nổi tiếng như Jimmi Nguyễn & Jimmi Band, Lân Nhã, Doube 2T, Wind.P, Tulaz, DJ Miley… Đặc biệt, đêm 30/4, du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật.

Để gia tăng trải nghiệm cho du khách, bên cạnh những khu vui chơi giải trí sẽ vận hành Đồi Kỳ quan Wonder Hill, với một hạng mục công trình độc đáo. Đồi Kỳ quan Wonder Hill tọa lạc tại vị trí đắc địa hiếm có, trên đồi cao 71 m so với mực nước biển nên du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp với tầm nhìn không giới hạn 360 độ.