Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ

Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về cùng tội danh "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại". Trước đó, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn phối hợp cùng Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, kiểm tra số nhà 32/37, ngõ 204 đường Xuân Đỉnh. Phát hiện tại đây có 7 phụ nữ. Trong đó, có 3 người đang mang bầu, 1 người đã cấy phôi thai vào người. Cơ quan điều tra xác định, những phụ nữ này nằm trong đường dây mang thai hộ do Triệu Thị Kim Thảo (SN 1991) và Phạm Quốc Tuấn (SN 1990) cầm đầu. Nguyễn Thanh Loan (SN 1993) và Trần Ngọc Nam (SN 1995) giữ vai trò giúp sức.

Ngày 25/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú ở phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo này 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 - BLHS. Trước đó, trong quá trình điều tra hành vi đổ chất bẩn vào nhà dân của Hào, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều đạn, súng. Cáo buộc cho rằng, hành vi tàng trữ 1 viên đạn dài 6,4 cm đạn ghém cỡ 32 (thuộc vũ khí có tính năng tác dụng tương tự súng săn) và 100 viên đạn cùng dài 2,5 cm (thuộc vũ khí thể thao) của Nguyễn Song Hào đã vi phạm quy định về quản lý vũ khí có tính năng tương tự súng săn và vũ khí thể thao.

10h sáng nay (25/4), sau hơn 2 ngày xét xử và nghị án, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên ông Trần Quí Thanh (SN 1953, cư ngụ tỉnh Bình Dương) 8 năm tù; Trần Uyên Phương (SN 1981) 4 năm tù và Trần Ngọc Bích (SN 1984, cùng cư ngụ tại tỉnh Bình Dương và là con gái ông Thanh) 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm - cùng tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ hai phóng viên ở Hà Nội bị nhóm côn đồ hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở huyện Thanh Trì, cơ quan công an đã triệu tập hai đối tượng để xác minh làm rõ. Các đối tượng bị triệu tập gồm: Đỗ Mạnh Hoàng (SN 1978) và Trần Văn Đức (SN 1978) cùng trú tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Cơ quan công an đã lấy lời khai ban đầu của các đối tượng. Đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh triệu tập các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 25/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Năng (SN 1966, trú tại xã Bảo Đài, cựu chủ tịch UBND xã Bảo Đài, huyện Lục Nam); khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Văn Tuân (SN 1983, trú tại xã Bảo Đài, cán bộ địa chính - xây dựng) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cụ thể là trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc cấp chứng chỉ tiếng Anh. Theo đó, từ tháng 9/2022 đến ngày 18/6/2023, các bị can đã sử dụng danh nghĩa tổ chức Cambridge International - là tổ chức không có thật - chấp thuận cho Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam để tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) bằng hình thức thi online và cấp chứng chỉ mang tên tổ chức Cambridge International.

Ngày 25/4, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận 114 cá thể rùa từ chùa Nam Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) tự nguyện giao nộp. Đây là số rùa được người dân phóng sinh tại chùa, sau khi được kiểm lâm vận động, nhà chùa đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số rùa này để cứu hộ thả về môi trường tự nhiên. Trong 114 cá thể rùa, có nhiều loại rùa được ghi nhận như rùa sọc, rùa hộp…