Bản tin Hình sự: Gần 740.000 lượt người vay tiền của ổ nhóm tín dụng đen

TPO - TIN NÓNG ngày 24/4: Đường dây 'tín dụng đen' thu lợi hơn 600 tỷ đồng núp bóng công ty cho vay tiêu dùng; Nhóm côn đồ tấn công nhà báo khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Hà Nội là ai?; Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị mức án 9-10 năm tù...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Hải (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và 4 người khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Hải điều hành hai công ty có địa chỉ tại quận Phú Nhuận hoạt động cho vay lãi nặng qua các hợp đồng cầm cố, tư vấn... để chia nhỏ lãi suất xuống dưới 20%/năm. Tổng số tiền giải ngân trong đường dây này lên tới 4.000 tỷ đồng, thu về hơn 4.600 tỷ đồng trên tổng 738.933 lượt vay.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại địa phương này và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Bị can Lê Danh Tạo (58 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn thành lập hợp tác xã vận tải và “nhận bảo kê” cho các xe vận tải đường dài vi phạm để tránh bị cơ quan chức năng xử lý. Với mỗi xe muốn được bảo kê, các tài xế phải đóng 5-8 triệu đồng/tháng.

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của hai phóng viên N.V.C (báo Thời báo VTV) và M.H.M (báo Vnexpress) về việc họ bị nhóm đối tượng nam giới (chưa rõ danh tính) đánh trong lúc tác nghiệp vụ cháy xảy ra trên địa bàn. Hai phóng viên bị 3 đối tượng nam giới vô cớ đến gây gổ, có lời lẽ thô tục xúc phạm và cản trở tác nghiệp. Các đối tượng này còn đánh vào đầu gây chảy máu khu vực thái dương trái của phóng viên C. và đánh vào mặt, bóp cổ, đạp ngã phóng viên M...

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với ông Trần Quí Thanh (SN 1953, cư ngụ tỉnh Bình Dương), Trần Uyên Phương (SN 1981) và Trần Ngọc Bích (SN 1984, cùng cư ngụ tại tỉnh Bình Dương và là con gái ông Thanh), HĐXX đã cho đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát xác định, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Sau khi cân nhắc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, trong đó ghi nhận 3 bị cáo có nhiều đóng góp cho xã hội, phạm tội lần đầu...

Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đang điều tra, xác minh vụ gia đình người dân bị ném chất bẩn vào nhà. Cụ thể, gia đình ông Đoàn Văn V. (SN 1974, trú tại xã Long Hưng) hiện đang xây nhà tại một thửa đất ở khu đô thị mới Văn Giang, huyện Văn Giang, bị các đối tượng ném chất bẩn, tạt sơn vào nhà 2 lần; 1 lần khác bị ném chất bẩn vào ngôi nhà đang ở trên địa bàn xã.

Đội QLTT số 8, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phương tiện vận tải BKS 89H-006.45 tại khu vực Khu phố 6, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, có nhiều dấu hiệu vi phạm. Cơ quan chức năng xác định toàn bộ hàng hóa vận chuyển trên xe gồm 11 tấn cẩu tích (lông cu li) thái lát sấy khô và 10 tấn bách bộ là của hộ kinh doanh T.M.Đ, trú tại thị trấn Ba Chẽ. Chủ số hàng khai nhận mua trôi nổi trên thị trường và không có hóa đơn chứng từ.

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề sử dụng công nghệ cao, bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Đường dây này do Lê Thị Phương Liên (SN 1985, trú tại TP Vinh) và Phạm Quang Chiến (SN 2004, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) điều hành. Cơ quan điều tra xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4 là khoảng 720 triệu đồng.