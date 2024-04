Bản tin Hình sự: Nam thanh niên phát tán clip nhạy cảm để trả thù bạn gái

TPO - TIN NÓNG ngày 21/4: Nữ quái giả trang sinh viên trà trộn vào ký túc xá trộm hàng loạt laptop; Luật sư của bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo trend 'ra khơi tìm kho báu'; Lời khai của nghi phạm sát hại bạn gái, chôn xác phi tang trong vườn chuối...

Công an quận Hà Đông đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Hiền (SN 1995, trú tại Hà Nam, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Từ tháng 3/2024, vào buổi sáng Hiền đi xe khách từ nhà ở tỉnh Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Để qua mặt bảo vệ, Hiền giả là sinh viên đi vào các phòng không khóa cửa, không có người hoặc có người nhưng đang ngủ để lấy trộm máy tính laptop.

Luật sư của bà Trương Mỹ Lan vừa có đơn đề nghị xử lý người khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” với trào lưu truy tìm 673 ngàn tỷ của bà Lan ngoài biển. Trend “truy tìm kho báu” được cho là xuất phát từ đoạn clip được cho là ghi lại cảnh bà Lan trả lời thẩm vấn của HĐXX trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà TAND TP HCM vừa đưa ra xét xử (từ ngày 5/3-11/4/2024).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Quốc Bảo (SN 1983, trú phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên) về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Từ năm 2020 đến nay, Bảo cho nhiều người trên địa bàn vay tiền từ 3 - 50 triệu đồng, bằng hình thức trả góp theo ngày, với lãi suất cho vay từ 10% đến 35%/tháng (tương đương 120 - 420%/năm).

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể nữ sinh chôn tại vườn chuối ở Hải Phòng, tại cơ quan công an, Lê Văn T. (SN 2009) nghi phạm khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.

Công an TP Hà Nội vừa tiếp nhận đơn trình báo của 1 bị hại về việc bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo dạng Bitcoin. Qua giới thiệu của bạn cũ, trong vòng 2 ngày, người này đã nạp tiền vào hệ thống "ACO dold" và thắng 226.000 USD. Khi muốn rút tiền ra, các đối tượng đã yêu cầu bị hại nạp thêm tiền vào với các lý do “nộp tiền xác thực”, “nâng cấp tài khoản VIP”, “tiền rủi ro an toàn”… Qua 15 giao dịch, người này bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 22/4, tại Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Phiên tòa được mở do quyết định hủy bản án phúc thẩm, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án của Hội đồng thẩm phán của TAND Tối cao.

Ông K. và bà L. (trú tại Hà Nội) nhận được cuộc điện thoại của người lạ tự giới thiệu là nhân viên mạng Vinaphone nói ông K. sử dụng cước điện thoại hết 2 triệu đồng. Sau đó, một người khác gọi điện thoại Zalo, có hình ảnh mặc quần áo cảnh sát thông báo số điện thoại bà L. hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý và rửa tiền, yêu cầu bà chuyển tiền để điều tra. Lo sợ, bà L. nói chồng mang 2 sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu để ra ngân hàng chuyển tiền cho các đối tượng. Tuy nhiên, do được tuyên truyền, ông K. đã đưa vợ ra cơ quan công an trình báo.

Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố Nguyễn Chí Thức (SN 2003, trú tại thị xã Phú Thọ) về hành vi đăng tải video nhạy cảm của người yêu cũ lên mạng xã hội. Khi biết tin H. có người yêu mới nên Thức bực tức, tìm cách trả thù. Đối tượng đã sử dụng các video thân mật của hai người trong thời gian yêu nhau trong điện thoại để phát tán cho bạn bè của 2 người xem nhằm trả thù, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm và làm nhục cô gái.