Chủ nhà trọ ở An Giang cho vay lãi lên tới hơn 400%/năm

TPO - Ngoài việc cho thuê nhà trọ, Bảo còn cho nhiều người trên địa bàn thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang vay tiền với lãi suất lên 120 -420%/năm. Đến nay, cơ quan chức xác định Bảo đã cho 53 người vay tiền, thu lợi bất chính trên 300 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Quốc Bảo (SN 1983, trú phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên) về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, tối 1/4, trong lúc Bảo đang nhận tiền góp của người vay tại nhà trọ ở tổ 7 phường Nhà Bàng (thị xã Tịnh Biên), lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện và tạm giữ trên 100 triệu đồng, cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, ngoài kinh doanh nhà trọ, Bảo còn cho nhiều người trên địa bàn thị xã Tịnh Biên vay tiền góp, mỗi lần Bảo cho vay từ 3 - 50 triệu đồng, bằng hình thức trả góp theo ngày, với lãi suất cho vay từ 10% đến 35%/tháng (tương đương 120 - 420%/năm).

Bảo đã thuê nhiều người đi cho vay và thu tiền góp của người vay. Đến nay, Bảo đã cho 53 người vay tiền, thu lợi bất chính trên 300 triệu đồng.