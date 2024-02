Triệt phá nhiều băng ‘tín dụng đen’ câu kết với nhân viên ngân hàng cho vay nặng lãi

Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và 3 người khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra ban đầu, Ngãi cầm đầu đường dây cho vay với lãi suất lên đến 180%/năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Để hợp thức hóa số tiền lãi suất từ 1-2 tỷ đồng, nhóm của Ngãi lập hợp đồng công chứng giả cách rồi buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Qua công tác nắm địa bàn, PC02 còn phát hiện nhóm “tín dụng đen”, trong đó có Phạm Minh Châu (36 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, nhân viên ngân hàng), cấu kết chung với nhóm cho vay lãi nặng để cho vay với lãi suất cao.

Theo đó, Châu cấu kết với nhóm người cho vay lãi nặng ngoài xã hội và cho người khác vay với lãi suất lên đến 180%/năm để đáo hạn hợp đồng vay của ngân hàng. Bước đầu, cơ quan công an xác định, Châu thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Liên quan đến loại tội phạm này, PC02 còn triệt phá nhóm “tín dụng đen” do Tôn Nữ Kim Khánh (45 tuổi, ngụ quận 10) hoạt động cho vay lãi nặng.

Công an xác định, Khánh móc nối với một số nhân viên ngân hàng ở TPHCM để cho nhiều người vay với lãi suất 188%/năm. Chỉ trong 5 tháng, Khánh và đồng bọn đã cho vay lãi nặng và thu lợi bất chính 4,7 tỷ đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Triệt phá 24 băng nhóm “tín dụng đen”

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM vào chiều 18/1, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, sau một tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2024, Công an TPHCM đã triệt phá 24 băng nhóm, 64 đối tượng hoạt động liên quan “tín dụng đen”.

Theo Thượng tá Hà, các đối tượng hoạt động liên quan "tín dụng đen" sử dụng thủ đoạn cũ là gọi điện đe dọa, tạt chất bẩn, ghép hình, rải tờ rơi tại nơi làm việc… để “khủng bố” tinh thần người vay, người thân người vay, buộc họ trả tiền.

Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã khám phá chuyên án cướp tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 360%/năm để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Người vay chậm trả tiền, các đối tượng tìm đến nhà dùng súng công cụ hỗ trợ uy hiếp, đánh người để siết tài sản và bắt ép phải viết giấy nhận nợ.

Công an TPHCM tiếp tục phối hợp các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng để chủ động phát hiện, điều tra, xử lý...