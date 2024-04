Bản tin Hình sự: Nữ sinh bị sát hại khi đến nhà bạn trai

TPO - TIN NÓNG ngày 20/4: Khai quật thi thể nữ sinh bị bạn trai sát hại, chôn sau vườn chuối; Cô gái trẻ bị bạn trai của mẹ sát hại trong phòng trọ; Dựng kịch bản kết hôn với người nước ngoài để chiếm đoạt tiền sính lễ; Phá đường dây sản xuất tân dược giả có chất cấm sử dụng cho người...

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã bắt giữ 4 đối tượng Hoàng Thị Hoài Linh (SN 1997, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu), Lâm Minh Ngọc Đào (SN 2004, trú tại Cần Thơ), Lâm Nhã Trân (SN 2003, trú tại Bạc Liêu), Nguyễn Hoàng Long (SN 1990, trú tại Tiền Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng tài sản hơn 300 triệu đồng, 19.000 nhân dân tệ, 1 dây chuyền vàng khoảng 16 triệu đồng, 1 nhẫn vàng khoảng 3 triệu đồng. Mục đích của các đối tượng là chiếm đoạt tiền và quà sính lễ để cùng nhau ăn chia. Sau đó cô dâu sẽ bỏ trốn trên đường đi Trung Quốc.

Nguyễn Ngọc Hùng (36 tuổi) sống như vợ chồng với L.T.T.L ( 33 tuổi, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, Long An). 21h ngày 19/4, sau khi đi nhậu về, Hùng và L. xảy ra mâu thuẫn cự cãi và L đi ra khỏi nhà. Hùng nằm trên võng nhà, một lúc sau bị Lê Hào Vũ ( 27 tuổi) và một người khác tên Nguyễn Hữu Nghĩa ( 24 tuổi) xông vào nhà đánh vào đầu. Bất ngờ bị đánh, Hùng vùng dậy kiếm được con dao thái lan để trong nhà quay lại đâm Vũ và Nghĩa tử vong tại chỗ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Bảo (33 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người. Tối 19/4, người dân nghe tiếng kêu cứu trong phòng trọ nơi Bảo sống như vợ chồng với một phụ nữ nên đến kiểm tra. Tại đây, mọi người phát hiện N.T.T (17 tuổi, con gái riêng của vợ hờ Bảo) nằm bất động với nhiều vết thương trên người nên đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó, còn Bảo đã bỏ trốn.

Công an TP Hải Phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân nữ sinh N.T.D (SN 2009) bị sát hại, chôn sau vườn chuối tại nhà bà H.T.H ở thôn Lê Sáng (xã An Hồng, huyện An Dương) sau khi phát hiện thi thể nạn nhân. Trước đó vào ngày 13/4, địa phương này tiếp nhận thông tin của gia đình trình báo về việc nữ sinh N.T.D rời khỏi nhà (thôn Ngô Hùng, xã An Hồng) không về và gia đình không liên lạc được. Nghi phạm trong vụ việc là bạn trai của H. tên Lê P.T.

Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TPHCM) thông tin, đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Thủ đoạn của các đối tượng là thu gom các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng, giá rẻ, đưa về nhà của Thám (phường 15, quận 10) dùng kéo cắt phần ngày sản xuất, hạn sử dụng dập nổi trên mỗi vỉ thuốc. Sau đó in hạn sử dụng mới vào mặt sau vỉ thuốc thành hạn sử dụng đến năm 2025, 2026. Đặt in vỏ hộp, hướng dẫn sử dụng để đưa thuốc giả vào tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phùng Văn Thi (SN 1993), Đinh Tiến Trung (SN 2008), Nguyễn Văn Trọng (SN 1995, cùng trú tại Hà Nội) và Nguyễn Văn Nghị (SN 1985, trú tại Sơn La) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Từ giữa tháng 5/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của bị hại trộm cắp 10 xe máy, tổng giá trị 53 triệu đồng. Số tiền các đối tượng bán xe máy dùng tiêu xài cá nhân.

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Phạm Duy Thịnh (SN 1973, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, đêm 19/4, một người đàn ông đã bị tấn công bằng dao, nằm gục giữa phố. Một số người dân sinh sống trên con phố này khi phát hiện sự việc đã lập tức báo tin tới cơ quan Công an và chính quyền địa phương.