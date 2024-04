Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột

TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...

Ông Nguyễn Tiến Quyết – Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) thông tin, cơ quan chức năng phường đã vào cuộc xác minh sự việc. Thông tin ban đầu, quỹ di tích làng Đồng Kỵ có hơn 57 tỷ đồng và được gửi 17 số tiết kiệm. Tại cuộc họp thường niên 3 ban (di tích, khánh tiết, các cụ) làng Đồng Kỵ, thủ quỹ Ban di tích làng Đồng Kỵ báo cáo chỉ còn 2 sổ tiết kiệm với giá trị khoảng 4 tỷ đồng quỹ Ban di tích làng Đồng Kỵ...

Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Trước đó, tại tuyến đường bờ kè thuộc tổ 14, phường Tân Giang, TP Cao Bằng, em T.H. (học sinh lớp 8, ở phường Tân Giang) đang đạp xe trên đường thì bị Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ, làm cháu H. hoảng loạn.

Chị H.T.H (trú tại Hà Nội) liên hệ fanpage quảng cáo giải chạy "Kun marathon" trên Facebook và tham gia vào nhóm Telegram. Sau khi người phụ nữ được hướng dẫn làm nhiệm vụ mua hàng online thì bị lừa số tiền khoảng 20 triệu đồng. Khi nạn nhân cho biết sẽ trình báo cơ quan công an thì bị đe dọa, sẽ kiện hành vi vu khống.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa khám phá chuyên án, bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng. Đây là vụ án rất khó làm rõ nếu chỉ áp dụng biện pháp điều tra thông thường, vì Công ty Điện lực Phú Thọ không xác định chính xác thời điểm xảy ra vụ việc, hiện trường không để lại manh mối.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Văn Phúc (SN 1991, trú tại xã Nam Tiến, Phú Xuyên) là Giám đốc, Nguyễn Thị Duyên (SN 1973, trú tại Phú Minh, Phú Xuyên) là Thủ quỹ và Nguyễn Văn Hà (SN 1977, trú tại Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội) là cổ đông, nguyên Giám đốc thuộc Công ty CP Sản xuất VLXD Phú Xuyên, về tội Trốn Thuế quy định Điều 200 Bộ luật hình sự. Trong thời gian các đối tượng điều hành hoạt động công ty đã bán hàng cho nhiều đơn vị nhưng không kê khai nhằm trốn thuế khoảng 3,5 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Cảnh sát hoàng gia Campuchia bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng Hưng - nghi phạm trong vụ cướp tài sản xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương vào đầu tháng 3/2024. Hưng cùng 3 đối tượng đi 2 xe máy đến tiệm vàng Bích Quý trên địa bàn huyện Bàu Bàng, dùng vật dụng giống súng đe dọa chủ tiệm, dùng búa đập vỡ kính, cướp vàng, trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Bà Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc và ông Văn Đình Toàn, Phó tổng giám đốc Cty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát đã bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định, từ năm 2019, các đối tượng đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, đến nay mất khả năng chi trả, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi “Loạn luân”. Sau thời gian điều tra và có đủ chứng cứ xác định ông Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong nhà của bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.