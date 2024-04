Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố

TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng 15/4, tại tuyến đường bờ kè thuộc tổ 14, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, em T.H. (học sinh lớp 8, ở phường Tân Giang) đang đạp xe trên đường thì bị Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ, làm cháu H. hoảng loạn.

Sau đó, gia đình đã trình báo tới lực lượng chức năng địa phương. Công an thành phố Cao Bằng vào cuộc xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi là Phạm Trung Thành. Tại cơ quan công an, Thành đã thừa nhận hành vi và khai thêm trước đó còn gây ra 3 sự vụ tương tự. Hiện Công an Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng Phạm Trung Thành theo quy định của pháp luật.