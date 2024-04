Bản tin Hình sự: Cựu Chủ tịch tập đoàn Vimedimex nói 'lời khai đồng phạm không đúng, gian dối'

TPO - TIN NÓNG ngày 17/4: Cựu Chủ tịch tập đoàn Vimedimex nói 'lời khai đồng phạm không đúng, gian dối'; Khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc bé gái 12 tuổi mang thai ở Hà Nội; Bắt một chủ tịch thị trấn ở Bắc Giang; Tuyên án người đàn ông đổ xăng đốt 'vợ hờ'...

Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Phan Văn Ty (SN 1975, trú xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) 13 năm tù giam về tội “Giết người” và 9 tháng tù giam về tội "Hủy hoại tài sản”. Ty và chị P.T.M.Th (SN 1968, trú TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) chung sống với nhau như vợ chồng và bán tạp hóa tại làng Ghè, xã Ia Dok, huyện Đức Cơ, Gia Lai. Do xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống, Ty lấy bịch xăng cất giấu từ trước, tưới xăng lên vùng lưng của chị Th và châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng 11%.

Công an huyện Ia Grai, Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bảo Ngọc (34 tuổi), Phan Thị Thảo (29 tuổi, đều là công chức Phòng TN&MT huyện Ia Grai, Gia Lai) để điều tra tội “Nhận hối lộ”; khởi tố Dương Quỳnh Trang (32 tuổi, lao động tự do, ngụ thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) tội “Đưa hối lộ”. Hiện cả 3 bị can này đã bị tạm giữ hình sự trước đó để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND thị trấn An Châu và bà Vi Thị Thắm - Kế toán UBND thị trấn này để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cơ quan Công an đang điều tra ông Quang và kế toán thị trấn An Châu về hành vi thu tiền hợp đồng chợ trên địa bàn thị trấn nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước mà chi tiêu mục đích khác.

Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra về các hành vi “Hiếp dâm” và “Không tố giác tội phạm”. Trong lúc ăn uống, cả nhóm đã bàn bạc, nhắn tin rủ cô gái đến xã Ea Hiu chơi với mục đích dẫn dụ nạn nhân đến một khu rẫy cà phê vắng tại buôn La Ru, xã Ea Hiu để thực hiện hành vi thú tính.

Công an TP.Pleiku, Gia Lai vừa triệu tập làm việc và lập biên bản xử lý nhóm thanh thiếu niên từ 14 đến dưới 18 tuổi, chưa có giấy phép lái xe có hành vi tụ tập, chạy xe máy với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự ở địa bàn xã Tân Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai. Một số phụ huynh cũng bị xử phạt về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Liên quan đến vụ việc bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần ở Hà Nội. Chiều 17/4, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án để điều tra. Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì, ngoài việc khởi tố vụ án hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định.

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (Dược phẩm Vimedimex) và các bị cáo liên quan, do có các sai phạm trong đấu giá đất tại huyện Đông Anh (Hà Nội). Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Loan - cựu Chủ tịch Dược phẩm Vimedimex cho rằng việc truy tố là không đúng. Lời khai của các bị cáo khác tại tòa là không đúng, gian dối.