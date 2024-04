Bản tin Hình sự: Nam thanh niên lẻn vào đám hiếu trộm hòm tiền

TPO - TIN NÓNG ngày 14/4: Nam thanh niên trộm hòm tiền ở đám hiếu cùng 3 điện thoại di động; Bắt giữ giám đốc bỏ trốn cùng 11 tỷ đồng vốn góp của đối tác; Người phụ nữ cầm gạch chặn ô tô của đôi nam nữ, đập kính giữa đường; Chủ doanh nghiệp cưỡng đoạt 9,5 tỷ đồng của Phó Chánh văn phòng chống buôn lậu

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an phường Quán Thánh (quận Ba Đình, TP Hà Nội) bắt giữ và di lý đối tượng Ngô Văn Bảy (SN 1982, quê Bình Phước) - giám đốc Công ty L.T.P có trụ sở đặt tại phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Tháng 9/2016, Bảy nhận số tiền hơn 11 tỷ của 2 người dân để đầu tư xây dựng nhà máy, mua trang thiết bị và mua ô tô. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn cùng số tiền.

Tối 13/4, một người phụ nữ cầm gạch, chặn một xe ô tô con trên đường Trần Phú (Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) rồi đập kính. Vụ việc nghi "đánh ghen", khiến giao thông ùn ứ, mất trật tự công cộng. Lực lượng chức năng sở tại đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Đồng thời xác minh hành vi gây rối trật tự công cộng. Nguyên nhân bước đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với Trần Văn Tâm (biệt danh Tâm "hê", SN 1983, trú phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu), để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi bắt giữ và khám xét nơi ở của Tâm, cảnh sát thu giữ hơn 129 viên Hồng phiến, 3 túi ma túy đá, 4 bình ngâm quả, thân cây anh túc, cùng nhiều vũ khí tự chế gồm dao, kiếm, súng kíp, roi chích điện, gậy ba khúc... Tâm "hê" còn được biết đến với hình xăm trổ, đeo nhẫn lắc đầy tay, dây chuyền nanh động vật, nuôi đàn chó 20 con Becgie và PitBull, đi xe phân khối lớn.

Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Phương Nam Phát về hành vi Thương nhân bán lẻ xăng dầu tại cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Trước đó, khi kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phương Nam Phát hoạt động bán lẻ xăng dầu khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử bị cáo Duy Đức Tuấn (SN 1974, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là ông Vũ Hùng S. (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng), Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Do mâu thuẫn trong việc nhờ hỗ trợ nhập khẩu ô tô, Tuấn đe dọa gửi đơn tố giác khiến ông S. “mất nghiệp” hoặc bị khởi tố hình sự để uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải giao 10 tỷ đồng. Sau đó, Tuấn đổi ý lấy 9,5 tỷ đồng thì mới rút đơn.

Công an huyện Bắc Quang, Hà Giang cho biết vừa phối hợp với các đơn vị Công an TP Hà Nội bắt giữ Khánh Văn Tùng (SN 2007, trú huyện Vị Xuyên, Hà Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tùng trà trộn vào đám hiếu trộm 1 hòm đựng phong bì tiền phúng viếng và 3 điện thoại di động của gia đình trên địa bàn huyện Bắc Quang. Cơ quan Công an đã thu giữ được trên 100 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an thị xã Kiến Tường điều tra nguyên nhân cái chết của một phụ nữ sinh sống tại địa phương. Nạn nhân được xác định là chị H. (40 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An). Chị H. được phát hiện dưới cống thoát nước với nhiều vết thương trên cơ thể. Nghi phạm là em chồng của nạn nhân đã tới Công an thị xã Kiến Tường tự thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ cô gái bị siết cổ tử vong vừa xảy ra tại xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Nạn nhân được xác định là chị Đ.T.Q. (30 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi). Nghi phạm Nguyễn Văn Thành (28 tuổi, thường trú huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Qua đấu tranh, bước đầu, đối tượng này đã thừa nhận hành vi giết chị Q. do mâu thuẫn tình cảm.

Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Thoại (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trưa cùng ngày, Thoại vào tiệm vàng Bảo Yến (khu phố 8, thị trấn Bến Lức) do bà N.T.H.V. (quê Quảng Ngãi) làm chủ rồi hỏi mua 1 chiếc lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Chủ tiệm vàng lấy món đồ nữ trang nói trên ra cho Thoại xem, sau đó đối tượng đã giật số vàng trên tay chủ tiệm rồi bỏ chạy ra ngoài.