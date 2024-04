Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn tình cảm, cô gái bất ngờ dừng ô tô nhảy xuống sông Cầu

TPO - TIN NÓNG ngày 13/4: Bắt đối tượng giả danh trung tá công an lừa tiền nhiều phụ nữ; Bắt nguyên trưởng Công an TP. Phú Quốc; Tuyên án tử hình ba đối tượng buôn bán, vận chuyển hơn 3kg ma tuý; Cô gái bất ngờ dừng ô tô nhảy xuống sông Cầu; Trộm hàng trăm triệu đồng mang vào ngân hàng gửi tiết kiệm...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tháng 3/2023, Tuấn lên mạng xã hội tìm mua trang phục Công an nhân dân, cấp hàm trung tá và "thẻ ngành" giả, sau đó mặc đồ và chụp hình rồi đăng lên tài khoản Tiktok cá nhân có tên là “2Gach2sao”. Qua mạng xã hội Tiktok, Tuấn làm quen, kết bạn và nhắn tin để lừa đảo chị V.T.T.H (TP.HCM) số tiền 227 triệu đồng và chị L.T.T.T (TP.HCM) số tiền 14,5 triệu đồng.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Văn Mót (SN 1966) vì có hành vi vi phạm pháp luật. Ông Mót bị khởi tố, bắt tạm giam do bị cáo buộc có liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2022 tại TP. Phú Quốc, với vai trò đồng phạm. Bị can Lê Văn Mót nguyên là đại tá, Trưởng Công an TP. Phú Quốc; nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Kiên Giang.

HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên án đối với 4 bị cáo mua bán, vận chuyển, tàng trữ hơn 3,4kg ma túy xảy ra trên địa bàn huyện Tuyên Hoá; trong đó có 3 án tử hình. Các bị cáo gồm: Mai Văn Minh (SN 1992, ở xã Sơn Hóa); Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, ở xã Kim Hóa); Trần Đăng Hoàng (SN 2002, ở thị trấn Đồng Lê); Phan Văn Dương (SN 1990, ở xã Kim Hóa). Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với Mai Văn Minh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Đăng Hoàng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; tuyên phạt Phan Văn Dương 6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tối 12/4, Ngô Thị Đ.Q (SN 1990, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) điều khiển ô tô ra giữa cầu Gia Bảy (TP Thái Nguyên), để lại dép và nhảy thẳng xuống sông Cầu. Ít phút sau, người dân phát hiện có thêm hai người đàn ông trên ô tô lưu thông phía sau cũng bỏ lại phương tiện trên cầu, nhảy xuống cứu nhưng bất thành. Hai người đàn ông đều biết bơi, an toàn tính mạng. Đến sáng nay, thi thể cô gái được lực lượng chức năng tìm thấy trên sông Cầu. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hiếu (SN 1996, trú tại phường Thuận Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, khoảng 1h ngày 3/4, Hiếu đi bộ tìm nhà ai sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến nhà chị N. (trú phường Thuận Hòa), phát hiện ô cửa thông gió đang mở, Hiếu đột nhập vào nhà và phát hiện 1 két sắt cắm sẵn chìa khóa nên mở lấy trộm số tiền hơn 253 triệu đồng rồi tẩu thoát. Tiền lấy trộm được, Hiếu mang đến ngân hàng gửi 200 triệu đồng, số còn lại dùng để tiêu xài.

Chiều 13/4, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, vừa phát hiện, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin từ TPHCM đi Đài Loan (Trung Quốc), bước đầu tạm giữ 3 đối tượng liên quan. Trước đó, lực lượng thuộc Công an Thành phố bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn hộ ngăn phòng cho thuê trên địa bàn Quận 1, phát hiện nhiều vali có chứa 184 bánh heroin và một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy (gồm: 01 máy xay, 01 máy ép, 01 máy hàn nhiệt và nhiều ống kim loại rỗng dạng vỏ cục pin bán thành phẩm).

Vào lúc 1h30 ngày 12/4, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an huyện Mỏ Cày Bắc tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh nhà hàng và karaoke King (ấp Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) do ông Ngô Thanh Tú (SN 1997) đứng tên. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 3 phòng của cơ sở đang hoạt động có 43 khách (22 nam, 21 nữ) thuê hát karaoke có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng kiểm tra tiến hành test nhanh, phát hiện có 21 trường hợp dương tính với chất ma túy (9 nữ, 12 nam).

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã di lý đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hồ Văn Tùng (SN 1965, có hộ khẩu thường trú ở thôn Trung Thứ, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) từ Đồng Nai về Bình Định để xử lý theo quy định. Theo hồ sơ, năm 1989, Tùng gây ra một vụ giết người tại huyện Phù Mỹ rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Trong suốt thời gian bỏ trốn, Tùng cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân tại quê nhà.