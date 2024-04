Bản tin Hình sự: Người phụ nữ thuê căn hộ cao cấp quay phim khiêu dâm chuyển ra nước ngoài

TPO - TIN NÓNG ngày 11/4: Ông Đỗ Hữu Ca ‘quay đầu’ nhận tội, xin giảm nhẹ hình phạt; Vén màn sự thật vụ 'mẹ mìn' bắt cóc 2 bé gái ở TPHCM; Tuyên án bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát; Không chịu đo nồng độ cồn, người đàn ông bị phạt hơn 46 triệu đồng...

Ngày 11/4, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cùng 12 bị cáo khác với các tội: "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại tòa, bị cáo Đỗ Hữu Ca bất ngờ thay đổi lời khai, thừa nhận cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người đúng tội và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Liên quan đến vụ việc hai bé gái bị bắt cóc tại TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TPHCM) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm". Vi khai thuê căn hộ cao cấp trên để làm nơi quay các clip khiêu dâm rồi chuyển ra nước ngoài; trong khi trước đó, đối tượng này khai đã lập gia đình nhưng không có con và chồng đang ở nước ngoài nên tiếp cận, dẫn dụ 2 bé gái về chung cư để nuôi.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 46,6 triệu đồng đối với ông N.V.T (SN 1987), trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An vì không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ.Ông T. điều khiển ô tô lưu thông trên đường, khi bị tổ công tác đo nồng độ cồn nhưng không chấp hành.

Đội QLTT số 3 (Cục QLTT TP HCM) kiểm tra, tạm giữ 20.035 kg thực phẩm đông lạnh các loại là nội tạng động vật chưa qua sử dụng, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 2 tỷ đồng. Điểm kinh doanh này cũng không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Trọng Quý, SN 1983 ở, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Quý lên mạng xã hội đặt mua xe máy cũ với giá 22 triệu đồng, sau đó thống nhất với người bán và hẹn thời gian, địa điểm để xem xe. Khi xem xe, đối tượng này đã yêu cầu người bán cho đi thử, rồi bỏ chạy đến một cửa hàng bán lại với giá 16 triệu đồng.

Sau hơn 1 tháng xét xử và nghị án, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên án vụ bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Đại diện Viện Kiểm sát giữ công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị tuyên bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án tử hình chung cho 3 tội danh. Cuối giờ chiều 11/4, HĐXX tuyên án bà Lan mức án tử hình cho cả 3 tội danh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Trọng Nghĩa (SN 1974), Phó Trưởng ban BQL Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi nhận hối lộ; Trần Thanh Nam (SN 1978), là Phó Trưởng phòng Quản lý tài nguyên và môi trường (thuộc BQL Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi) về hành vi đưa hối lộ. Theo thông tin ban đầu, ông Nam là người đã đưa hối lộ cho ông Nghĩa.

Đội Cảnh sát đường thuỷ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện và bắt quả tang L.Đ.P và N.H.D, cùng trú tại TP Biên Hòa đang thực hiện hành vi đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai, sau đó vớt tôm, cá. Thời điểm xảy ra sự việc các đối tượng phát hiện công an, đã vứt bỏ vỏ chai thuốc trừ sâu xuống sông để phi tang.