Bản tin Hình sự: Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp cùng vợ tử vong tại kho hàng

TPO - TIN NÓNG ngày 10/4: Nữ sinh không ngừng van xin nhưng vẫn bị đánh dã man, lột sạch quần áo; 10 thiếu niên đánh gục một người đi đường rồi cướp đôi dép; Diễn biến mới vụ nữ nghi phạm bắt cóc hai bé gái ở TPHCM; Nhiều cơ quan, tổ chức xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Đỗ Hữu Ca...

Cơ quan công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra vụ việc nữ sinh lớp 9 đang học ở Trường THCS xã Quảng Châu bị hai nữ sinh trú tại xã Quảng Phú (Quảng Trạch) đánh, quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Trong đoạn clip, mặc dù nạn nhân không ngừng van xin nhưng hai nữ sinh kia vẫn liên tục tấn công, cố lột quần áo của nạn nhân. Người quay clip là một nam sinh còn đưa tay hình biểu tượng trái tim rất phản cảm.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Trốn thuế', 'Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước', 'Nhận hối lộ' và 'Đưa hối lộ', chủ tọa phiên tòa cho biết, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã được nhiều cơ quan, ban ngành ở thành phố Hải Phòng gửi đơn đến tòa xin giảm nhẹ hình phạt; ngoài ra còn có rất nhiều người dân đi ô tô đến tòa nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này.

Công an quận 1 (TPHCM) vẫn đang lấy lời khai của Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) để làm rõ động cơ bắt cóc 2 bé gái xảy ra trên địa bàn. Vi bắt cóc, đưa 2 bé gái về căn hộ ở tầng 10 trong chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) sinh sống, sau đó bị các trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ. Lời khai ban đầu, Vi cho biết bản thân thất nghiệp, lập gia đình nhưng không có con và chồng ở nước ngoài nên tiếp cận, dẫn dụ 2 bé gái về chung cư để nuôi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Bàu Bàng khám nghiệm hiện trường, tử thi và làm rõ nguyên nhân vụ việc hai vợ chồng tử vong trong căn nhà thuê ở khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, do xảy ra mâu thuẫn vợ chồng nên người đàn ông đã sát hại vợ rồi treo cổ tự tử.

Công an phường Tương Bình Hiệp (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã bắt giữ nhóm 10 thiếu niên (từ 14 đến 16 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản, xảy ra trên địa bàn phường này. Trước đó, nhóm thiếu niên trên đi 5 xe máy, chặn đường một người đàn ông và đánh hội đồng nạn nhân ngất xỉu. Sau đó, nhóm đối tượng lục túi quần của anh Được lấy đi số tiền 185 nghìn đồng và 1 đôi dép.

Trần Văn Thuận (41 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP. Phú Quốc) vừa bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 19 năm tù, và bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 250 triệu đồng về tội "Giết người". Chỉ vì mâu thuẫn do hát karaoke loa kẹo kéo, Thuận và bạn nhậu mang dao ra giải quyết. Vụ việc khiến người bạn tử vong.

Một người đàn ông 35 tuổi đang trên đường đi làm đến khu phố An Hòa (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì bị nam giới cầm dao chặn đường tấn công. Sau khi gây án, hung thủ bỏ đi khỏi hiện trường. Sau khi bắt giữ nghi phạm, người này thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho biết từng kết nghĩa anh em, chơi với nạn nhân rất thân. Tuy nhiên gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn...

Bộ đội Biên Phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa giải cứu 4 nạn nhân (3 nam, 1 nữ) bị lừa ra nước ngoài làm công việc lừa đảo người Việt trên mạng xã hội. Các nạn nhân bị tổ chức tội phạm mua bán người dụ dỗ, lôi kéo làm việc văn phòng ở đặc khu kinh tế Bò Kẹo (Lào) với mức lương 30 - 40 triệu đồng mỗi tháng. Hàng ngày, nạn nhân bị bắt ép dùng tài khoản ảo như Price, Walmark, Facebook, Zalo, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam và người Trung Quốc.

Người dân địa phương phát hiện ông L.V.T (SN 1981, trú tại thôn Lộc Tuy, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), cùng vợ tử vong trong tư thế treo cổ tại kho chứa rau củ, quả của gia đình. Được biết ông T. là Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Công Liêm; vợ kinh doanh rau củ, quả tại nhà. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm làm rõ nguyên nhân.