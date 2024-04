Bản tin Hình sự: Người phụ nữ tố bị chồng cũ đánh nhiều lần ở nhà riêng

TPO - TIN NÓNG ngày 29/4: Tin mới vụ vi phạm nồng độ cồn, trèo lên thùng xe cảnh sát đốt 4 xe máy; Tin chính thức vụ du khách bị "chặt chém" 3 quả dứa giá 500.000 đồng; Triệu tập 5 người vụ rao bán giấy mời, thẻ đại biểu Carnaval Hạ Long...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã tạm giữ Lê Văn Thắng (40 tuổi, quê huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Thắng không chấp hành biện pháp xử lý của cảnh sát giao thông (CSGT). Mặc dù vi phạm nồng độ cồn nhưng đối tượng đã cự cãi, sau đó đốt xe máy của mình đang bị tạm giữ và làm cháy lan, hư hỏng 3 xe máy khác.

UBND phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm đã có thông tin chi tiết vụ việc du khách bị ép mua 3 quả dứa với giá 500.000 đồng và cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip tại khu vực phố Hàng Buồm giao Hàng Đường, 2 nữ du khách nước ngoài mua 3 quả dứa bị một người bán hàng rong hét giá 500.000 đồng. Vì thấy giá quá cao, hai du khách nước ngoài phản ứng mạnh, đòi người bán hàng rong trên trả lại tiền nhưng người này không trả lại.

Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa triệu tập 5 người liên quan đến việc rao bán giấy mời và thẻ đại biểu dự Carnaval Hạ Long 2024. Trước đó, tại các diễn đàn, hội, nhóm trên mạng xã hội xuất hiện một số đối tượng rao bán giấy mời và thẻ đại biểu dự Carnaval Hạ Long 2024 với nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý đối với 9 quán bar, vũ trường, beer club "trá hình" trên địa bàn TP Biên Hòa và huyện Long Thành đã được kiểm tra, phát hiện nhiều lỗi vi phạm… Các quán bar, vũ trường, beer club "trá hình" này vi phạm một loạt các quy định như: không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, PCCC; một số nhân viên và khách sử dụng ma túy, hút shisha, sử dụng bóng cười…

Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Dương Minh Cường (SN 1996, trú tại Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Công an TP. Phan Thiết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành xác minh vụ việc người phụ nữ tố giác bị những người trong gia đình chồng cũ đánh gây thương tích. Trước đó, chị T.T.B.D (SN 1991, trú TP.Phan Thiết) đến Công an phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết trình báo việc từ tháng 3/2024 đến 15/4, chị bị chồng cũ và người thân của gia đình chồng cũ thường xuyên dùng tay, chân và các vật dụng khác đánh gây thương tích tại nhà chồng cũ ở phường Phú Thủy.

Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đang thu thập, củng cố hồ sơ, khởi tố Nguyễn Tư Tuấn (SN 1980) trú khối 12, phường Bến Thủy, TP. Vinh và Nguyễn Tư Dũng (SN 1985) trú xóm 1, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, Nghệ An, về hành vi “trộm cắp tài sản”. Cơ quan điều tra xác định sau khi bán xe ô tô nói trên, Nguyễn Tư Tuấn đã giữ lại 1 bộ chìa khóa, do nợ nần nên nảy sinh ý định trộm lại chiếc xe ô tô để bán trả nợ.