Bản tin Hình sự: Ba cô gái bị lừa đưa ra nước ngoài bán vào 'động' mại dâm trá hình massage

TPO - TIN NÓNG ngày 27/4: Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cực ‘khủng’ với hệ sinh thái 250 công ty ‘ma’; Phát hiện thi thể cô gái đã khô trên sofa trong căn hộ chung cư cao cấp; Nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc nhận hối lộ 1 ô tô và 5 tỷ đồng; Ba cô gái bị lừa đưa ra nước ngoài bán vào 'động' mại dâm trá hình massage...

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động trên địa bàn. Các đối tượng chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraina, sau đó sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam. Tiếp đó, chúng đem tiền đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.

Thi thể một cô gái trong tình trạng đã khô được phát hiện trong căn hộ chung cư cao cấp ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân SN 1995 đã tử vong cách đây hơn 1 năm. Trước đó, gia đình không liên lạc được với cô gái và báo cho lực lượng chức năng cũng như đi tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hữu Minh (SN 1970, trú tại tỉnh Hà Nam) về hành vi "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác". Minh bịa đặt thông tin không đúng sự thật, giới thiệu bản thân công tác tại các cơ quan của Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, lực lượng vũ trang với các chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác khác nhau với mục đích “đánh bóng” tên tuổi; tạo niềm tin, uy tín để dễ dàng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Du Việt Thanh - nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn về hành vi "Nhận hối lộ". Theo thông tin ban đầu, qua mở rộng điều tra một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra phát hiện ông Du Việt Thanh đã nhận hối lộ 1 ô tô và tiền mặt trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) cảnh báo có đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo. Cụ thể, đối tượng lấy danh nghĩa nhân viên của DATC liên hệ với những người tham gia đầu tư tài chính cá nhân như trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, sàn thương mại điện tử… đang có nhu cầu thu hồi vốn. Sau đó cắt ghép tạo hình ảnh giả mạo gửi cho họ nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Hà Phương Anh (SN 1993, trú tại TP Hà Nội) và Bùi Thị Hiền Vi (SN 2005, trú tại tỉnh Hoà Bình) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng sử dụng Facebook, Zalo, giới thiệu mình là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, cam kết cung cấp số lô, số đề chắc chắn trúng thưởng và có thu phí trước. Khi có cá nhân tương tác vào nhóm, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền và chiếm đoạt số tiền mua phí.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đ.T.H (trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và T.T.N (trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội "Mua bán người". Qua mạng xã hội, các đối tượng đã rủ rê, lôi kéo 3 cô gái trú tại Tuyên Quang vào TP HCM làm thuê tại quán karaoke với mức lương 10-20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau đó hai đối tượng bố trí đưa họ sang Campuchia làm việc tại một cơ sở massage mại dâm.