Phát hiện một thi thể nữ giới có nhiều vết thương dưới cống thoát nước ở Long An

TPO - Chiều 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an thị xã Kiến Tường phong tỏa khu vực cống thoát nước trên địa bàn xã này để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân cái chết của một phụ nữ sinh sống tại địa phương.