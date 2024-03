Cận cảnh nút giao ngã tư trở thành 'điểm đen' chết người ở Long An

Vào giờ cao điểm lượng công nhân từ các khu công nghiệp di chuyển qua nút giao thông này cộng với lưu lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 1 và các ngã khác gây ùn tắc, kẹt xe thường xuyên, nhiều vụ va quẹt xảy ra gây thương tích và thiệt hại tài sản… dẫn đến tình hình phức tạp về trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về TNGT.

Đại tá Trần Văn Hà, phó GĐ Công an tỉnh Long An, Phó Trưởng ban Ban ATGT tỉnh, khung giờ cao điểm hằng ngày (sáng 6h30 đến 7h30, chiều từ 16h30 đến 18h30), đây là thời điểm công nhân tại các khu cụm công nghiệp, người lao động đi làm, tan ca trở về, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này rất đông, thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột về giao thông nên dẫn đến ùn tắc cục bộ và xảy ra va chạm giao thông.

Để khắc phục tình trạng trên, Công an tỉnh Long An kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức khảo sát, có phương án giải quyết khắc phục.

UBND huyện Bến Lức đã đề xuất UBND tỉnh Long An, Ban ATGT tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Ban ATGT Quốc gia xem xét sớm triển khai đầu tư xây dựng cầu vượt trên tuyến Quốc lộ 1 qua nút giao này.

Ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết : “Thời gian qua khu quản lý đường bộ IV đã phối hợp với địa phương khảo sát lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu và bố trí lại giao thông tại đây. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt, tạm thời nhằm để kéo giảm tai nạn giao thông, về lâu dài cần phải có những giải pháp căn cơ và hiệu quả hơn”.

Liên quan đến vấn đề này, vào cuối tháng 11/2023, tại buổi làm việc với Ban ATGT tỉnh Long An, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, Bộ GTVT đang có chủ trương nguồn kinh phí trung hạn 2026 để nâng cấp các tuyến quốc lộ trọng điểm của cả nước. Đồng thời, sẽ mở rộng các đoạn "thắt cổ chai", cầu hẹp, cầu yếu… tại các tuyến giao thông khác trên địa bàn tỉnh Long An cũng như toàn quốc.

Trước mắt, địa phương phối hợp với Khu quản lý đường bộ IV, khẩn trương hoàn tất các thủ tục để bố trí lại giao thông tại nút giao trên đảm bảo an toàn trong dịp lễ, Tết sắp tới.