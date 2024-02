Long An điều chỉnh mức thu phí đường tỉnh 830 và 824

TPO - UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định điều chỉnh mức thu phí từ ngày 1/3/2024 đối với dịch vụ sử dụng đường bộ Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 830 và đường tỉnh 824 từ cầu An Thạnh, huyện Bến Lức đến thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.