Long An gắn trách nhiệm của chủ nhà hàng, quán ăn với bảo đảm an toàn giao thông

TPO - Long An chủ động trong tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về ATGT đến tận xóm ấp, khu đông dân cư, nhà trọ công nhân…bằng nhiều hình như loa phát thanh lưu động, trực tiếp tại các buổi họp chi bộ, dân phố, nơi tiếp dân, qua tuần tra xử lý vi phạm hành chính…

Ngày 9/1, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Long An cho biết, trong năm 2023 Ban ATGT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ và xử lý kịp thời các ý kiến phản ánh của người dân hành vi vi phạm trật tự ATGT qua đường dây nóng.

Đồng thời, chủ động trong tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về ATGT đến tận xóm ấp, khu đông dân cư, nhà trọ công nhân…bằng nhiều hình như loa phát thanh lưu động, trực tiếp tại các buổi họp chi bộ, dân phố, nơi tiếp dân, qua tuần tra xử lý vi phạm hành chính, câu chuyện truyền thanh…

Ngoài ra, nhiều mô hình được xây dựng đạt hiệu quả như: Cổng trường an toàn giao thông, ánh sáng an toàn giao thông, mô hình học sinh, giáo viên, phụ huynh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT, mô hình chủ nhà hàng, quán ăn đảm bảo trật tự ATGT đã được nhân rộng ra nhiều địa phương.

Điển hình, công an thành phố Tân An đã xây dựng mô hình Gắn trách nhiệm của chủ nhà hàng, quán ăn với bảo đảm ATGT; đồng thời, dán khẩu hiệu tuyên truyền “Đã uống rượu, bia - không lái xe” tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố.

Một số nhà hàng, quán ăn còn tích cực hỗ trợ xe đưa khách đã uống rượu, bia về nhà an toàn. Điều này cho thấy các chủ nhà hàng, quán ăn rất đồng tình hưởng ứng, phối hợp chính quyền địa phương trong việc bảo đảm TTATGT, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân.

Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện các mô hình bảo đảm TTATGT trước cổng trường. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường phối hợp Đoàn Thanh niên tuyên truyền các quy định của pháp luật về TTATGT cho học sinh, giáo viên.

Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Thành Đoàn Tân An phối hợp tổ chức hoạt động “Điểm dừng chân nghĩa tình”, hỗ trợ nước uống cho người dân về quê, kết hợp điều tiết giao thông.

Theo Đại tá Trần Văn Hà, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, ngoài lực lượng CSGT, các địa phương tăng cường các lực lượng khác như cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an xã, phường, thị trấn tham gia tuần tra và giải tỏa lòng đường, vỉa hè, chống ùn tắc giao thông.

Theo đó, đã có 13.685 ca tuần tra, kiểm soát với 53.092 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, phát hiện xử lý 30.869 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Trong đó, đã xử lý 4.374 trường hợp vi phạm tốc độ, 12.419 trường hợp nồng độ cồn, quá tải trọng 389 trường hợp.

Nhờ đó, TNGT trên địa bàn tỉnh năm 2023, giảm 2 tiêu chí so với năm 2022: Số vụ 354 vụ (giảm 84 vụ), chết 245 người (giảm 107 người), bị thương 168 người (tăng 22 người).

Để làm được điều đó, Ban ATGT tỉnh sẽ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Đồng thời, tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và những môi trường thông tin phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của các nhóm dân cư, đặc biệt là thanh, thiếu nhi...

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các dự án giao thông trọng điểm và gắn với tiến độ đầu tư phát triển khu đô thị, trung tâm thương mại và dân cư lớn; kết nối liên thông giữa vận tải đô thị với vận tải công cộng đường dài; ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành giao thông vận tải và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.