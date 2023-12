Tỉnh Đoàn Long An khánh thành cầu giao thông nông thôn

Cầu kênh 30/4 được khởi công xây dựng giữa tháng 5/2023, làm bằng bê tông cốt thép với tổng chiều dài là 25m, bề rộng mặt cầu 4m, trọng tải tối đa 5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng gần 600 triệu đồng do UBND quận 5 (TPHCM) vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí.

Ngày 5/12, Tỉnh Đoàn Long An phối hợp với UBND huyện Tân Hưng tổ chức khánh thành cầu kênh 30/4 ở ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, với sự tham dự của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm.

Cầu kênh 30/4 được khởi công xây dựng giữa tháng 5/2023, làm bằng bê tông cốt thép với tổng chiều dài là 25m, bề rộng mặt cầu là 4m, trọng tải tối đa 5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng gần 600 triệu đồng do UBND quận 5 (TPHCM) vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí.

Công trình cầu kênh 30/4 hoàn thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương buôn bán, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các em học sinh đến trường mà còn góp phần từng bước hoàn thành mục tiêu xóa bỏ, thay thế cầu tạm, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn của huyện Tân Hưng.

Dịp này, Quận ủy - UBND quận 5 (TP.HCM) và các đơn vị doanh nghiệp còn đóng góp vào Quỹ khuyến học huyện Tân Hưng 50 triệu đồng, tặng 30 xe đạp cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 1 bộ trống Đội và 2 nghìn quyển tập vở cho Huyện đoàn Tân Hưng.