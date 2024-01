Nhân chứng run sợ kể lại 4 tiếng tiếp xúc nghi phạm giết người, cướp tài sản ở TPHCM

TPO - Là người trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm giết người trong thời gian dài, đến bây giờ, bà H.T.T (50 tuổi, ngụ xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, Long An) vẫn còn sợ hãi khi nhắc lại chuyện cũ.

Sáng 8/1, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, suốt đêm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an tỉnh, lực lượng cảnh sát thuộc các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Bến Lức phối hợp cùng Công an TPHCM đã ráo riết truy bắt nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn (TPHCM). Người dân khu vực đối tượng đang lẩn trốn nâng cao cảnh giác và hạn chế ra khỏi nhà.

Từng tiếp xúc với nghi phạm trong hơn 4 tiếng đồng hồ, đến bây giờ bà H.T.T (50 tuổi, ngụ xã Lương Hoà, huyện Bến Lức) vẫn còn sợ hãi. Bà T cho biết khoảng hơn 16h ngày 6/1, nghi phạm dừng xe trước cửa hàng của bà để mua nước và thuốc hút.

“Đối tượng đội nón, đeo khẩu trang vải kín mít. Lúc đó tôi chỉ thấy đôi mắt. Nhìn đôi mắt thấy sợ lắm. Mà, cách nó mua nước cũng khác với người thường”, bà T nhớ lại.

Theo bà T, sau khi mua nước uống, nghi phạm xin mật khẩu wifi, nói chuyện với người nào đó khá lâu, sau đó gọi mì tôm nhưng không ăn mà để tô mì nở hết, phải đổ đi.

“Tôi thấy nó ngồi có vẻ mệt mỏi lắm, đến hơn 20h, khi tôi dọn hàng vào thì mới rời đi”, bà T kể.

Sau khi nghi phạm bỏ đi khoảng 30 phút, lực lượng công an tới quán tìm hiểu thông tin và cho bà T xem hình ảnh nghi phạm. Lúc đó, nữ chủ quán mới giật mình kinh hãi vì đã tiếp xúc với nghi phạm giết người máu lạnh hơn 4 tiếng đồng hồ.

Từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, gia đình bà T cảnh giác hơn. Con dâu bà nghỉ làm ở nhà phụ mẹ việc nhà.

Nâng cao cảnh giác

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong vào sáng 8/1 tại ấp 7 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An), các lực lượng thuộc Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục chốt chặn trên nhiều tuyến đường dẫn vào nơi tình nghi đối tượng đang lẩn trốn. Các trinh sát xuyên đêm truy tìm dấu vết hung thủ.

“Hai ngày nay, nghe thông tin kẻ giết người lẩn trốn khu vực này, tôi không dám đi thăm vườn. Sáng nay thấy có lực lượng công an ở đây nên tôi mới đi vào thăm vườn thì phát hiện mất tấm bạt che trái cây trong vườn, không biết có phải hung thủ lấy đi”, Anh S chủ vườn chanh ở ấp 7 chia sẻ.

Ngoài chủ vườn chanh, một số người dân làm vườn khu vực này phát hiện mất dừa. Chuối ăn dở bị bỏ lại... Từ chiều 6/1, nhiều người dân nâng cao cảnh giác sau khi nhận được thông báo của Công an huyện Bến Lức về nghi phạm giết người, cướp tài sản có thể đang lẩn trốn ở khu vực này.

Ông N.Q.D (63 tuổi, ngụ xã Lương Hòa) cho biết: ”Trời vừa sập tối là tôi đóng cửa kín. Khi nào có chuông gọi cửa thì nhìn kỹ có phải thân quen không mới dám bước ra ngoài. Hy vọng công an sớm bắt được hung thủ để cuộc sống bà con sớm trở lại bình thường”.

Theo người dân nơi đây, các lực lượng tham gia truy bắt nghi phạm đã làm việc xuyên đêm. Công an tỉnh Long An và Công an TPHCM cũng bố trí thêm lực lượng để khép chặt vòng vây nhằm sớm bắt được hung thủ giết người, cướp tài sản.