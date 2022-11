Lạnh người với lời khai của nghi phạm giết chủ quán cà phê cướp vàng ở Long An

TPO - Đối tượng khai nhận trong lúc uống cà phê, thấy chủ quán đeo nhiều vòng vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Tối 28/11, nguồn tin của PV xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Trương Công Minh (45 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trương Công Minh đã thừa nhận là hung thủ sát hại bà H.H.D (41 tuổi, quê Cà Mau), chủ quán cà phê trên quốc lộ 50, đoạn gần cầu Mồng Gà (xã Long An, huyện Cần Giuộc).

Theo đó, Minh khai nhận là khách quen của quán. Khoảng 12h ngày 25/11, đối tượng này ghé quán uống cà phê và nhìn thấy bà D có đeo nhiều vòng vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trong lúc nói chuyện, Minh và bà D xảy ra mâu thuẫn. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Minh rút dao rồi lao vào đâm bà D hai nhát ở lưng. Sau đó, đối tượng còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân.

Khi xác định bà D đã chết, Trương Công Minh lấy của nạn nhân 1 sợi dây chuyền vàng 18K, 1 đôi bông tai vàng trắng, 1 đôi bông tai trái châu, 21 vòng ximen vàng 18K, 1 vòng đeo tay vàng 18K có đính đá màu trắng, 1 mặt dây chuyền vàng 18K hình hoa mai, 1 nhẫn vàng 18K đính đá màu trắng, 3 đoạn vàng 18K (loại nối vòng cẩm thạch) cùng số tiền hơn 8 triệu đồng.

Để tránh sự chú ý của người dân xung quanh, đối tượng này rửa tay, lau sạch vết máu rồi mới rời khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Long An đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khẩn trương truy bắt hung thủ.

Lần theo dấu vết của đối tượng, đến khoảng 10h30 ngày 27/11 (sau 42 giờ kể từ khi xảy ra vụ án mạng), lực lượng trinh sát hình sự của Công an tỉnh Long An phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được Trương Công Minh khi đang lẩn trốn tại xã Ngọc Định (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, như báo Tiền Phong đã thông tin, khoảng 17h ngày 25/11, người dân ở gần quán cà phê ven quốc lộ 50 (ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc) phát hiện chủ quán là bà D đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm vào vùng ngực, bụng, đầu bị vật cứng đập vào gây chấn thương vùng não.

Gia đình nạn nhân cho biết, bà D sống một mình và kinh doanh quán cà phê, nước giải khát ở địa chỉ trên. Bình thường, người phụ nữ này đeo nhiều vòng vàng. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện vụ việc, số trang sức bà D đeo trên người cùng nhiều tài sản trong nhà với gần 20 cây vàng và tiền mặt đã không còn.

Camera an ninh cho thấy, khoảng 12h cùng ngày, một đối tượng là nam giới đi xe máy vào quán uống cà phê. Gần 3h sau, đối tượng này mới rời đi. Sau đó, người dân phát hiện bà D tử vong.