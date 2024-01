[VIDEO] Khoảnh khắc nghi can giết người ở TPHCM sa lưới

TPO - Lúc 11h ngày 9/1, các lực lượng chức năng của TPHCM và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được hung thủ sát hại, cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, TPHCM.

TPO - Trước tình trạng trạng tàng trữ, mua bán các loại vũ khí “nóng” trên địa bàn diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã có thư kêu gọi người dân giao nộp cho công an các địa phương, đồng thời kêu gọi toàn thể nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động toàn dân giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Các trường hợp cố tình vi phạm, sẽ bị xử phạt theo quy định.

TPO - Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp các đơn vị chức năng mai phục, bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Kiểm tra xe ô tô, công an thu giữ 12 nghìn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.