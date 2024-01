Băng rừng truy tìm nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở TPHCM

TPO - Thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, các lực lượng cảnh sát thuộc các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Bến Lức phối hợp cùng Công an TPHCM đang ráo riết truy bắt nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn (TPHCM).